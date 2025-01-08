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警特考刪身高限制…三寶媽欲報考 過來人見丈夫職業搖頭：除非有靠山

聯合新聞網／ 綜合報導
考試院會日前刪除2項警察人員考試的身高限制，於今年考試開始適用。聯合報系資料照
考試院會日前刪除2項警察人員考試的身高限制，於今年考試開始適用。聯合報系資料照

日前考試院會通過修正草案，自今年起刪除警察特考考生的身高限制，盼吸引更多人才報考，滿足人力需求。近日，一位三寶媽在網上發文表示，此次條文修正，讓她萌生報考警特的念頭，但現職為警察的丈夫卻不贊同。原PO也分享了自身現況與夫妻的顧慮，希望網友能夠給予建議。

原PO在Dcard發文表示，現年30歲的她，家中育有3個不到4歲的子女，先生從警11年，而她則在教育領域工作，薪水約4萬左右。

原PO表示，近日聽聞警察特考刪除身高限制的消息後，讓她萌生報考的念頭。然而，先生得知後卻不贊同這個決定，認為若夫妻2人皆從事警職，將無法顧及家庭。原PO則說明想轉職的目的是減輕房貸及生活壓力，想知道自己的條件究竟適不適合報考警察特考？

對此，有網友提出夫妻皆為警職會面臨的困境，「你先試看看連續5天的18點到6點醒著，或20點到8點醒著，如果還可以照顧小孩就考吧」、「未來（是否）可以分發在想要的地區難說，等統調也要幾年時間，且要輪班，陪伴小孩成長的時光也會減少很多。至少教職領域上下班時間穩定，身體不會壞掉」、「真心不建議夫妻都警職，除非你有強大靠山能讓你下單位就到內勤，如果都在派出所輪班，下班只剩睡覺補眠功能，根本無暇照顧家庭」

還有過來人分享警察工作的辛勞及健康影響，「警職6年路過，女生當警察很傷身體，要就考三等，不要考四等當基層真的很累」、「建議看看你先生的體檢表再好好思考！ 了解一下這個行業身體衰退的程度」、「我跟先生都警職，認真回答你，不適合，建議去考別的公職考試」。

不少網友也提供原PO職涯上的建議，「警察至少有保障不怕失業，你的教職應該不是有保障的那種，就算不是為了薪水，提早做打算是對的。如果願意準備2到3年，或許能試試其他公職」、「可以考慮中華電信、台電、中油等等，會更加合適」、「建議國營僱員、國營聯招都去試試！反正不要當警察就對了，真的很危險」。

考公職 職涯 薪水 警察

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