快訊

韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

北市聯醫與美和科大簽建教合作 實習供免費宿舍、獎學金名額不限

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
各醫院近年積極招募護理師，北市聯醫今與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生皆可到聯醫實習，除提供免費宿舍外，還有每學期6萬元獎學金，不限名額。記者洪子凱／攝影
各醫院近年積極招募護理師，北市聯醫今與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生皆可到聯醫實習，除提供免費宿舍外，還有每學期6萬元獎學金，不限名額。記者洪子凱／攝影

各醫院近年積極招募護理師，北市聯醫今與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生皆可到聯醫實習，除提供免費宿舍外，還有每學期6萬元獎學金，不限名額，盼能吸引有意願北漂工作的社會新鮮人，校方表示，除了讓有意願北漂孩子有一個安心實習工作地方外，更能拓展不同的視野。

近年來護理人才荒，各大醫院都缺護理師，北市去年3月還有一成缺口未補足，過去一年來透過建教合作、薪資待遇提升等，留著護理人才，並隨招隨考外聘招募，統計至年底，護理人員共有2213人，其中19人待報到，目前缺額18人，缺額率低於1%。

聯合醫院今天與屏東美和科技大學簽署建教合作，校長王建臺表示美和創校近60年，培育出4、5萬的護理專業人材在國內外工作，現在每年仍有約400至500名學生畢業通過護理師國考，約有1成學生會選擇到北部工作。

「到北部生活是這些孩子的夢想」王建臺說，在美和就讀大多都是中南部的孩子，部分可能就留在離家近的地方服務，但台北還是對這些孩子具有吸引力，校方立場也希望能給予這些孩子多一點機會，並給予保障，減輕在台北生活的壓立。

聯醫總院長王智弘表示，超高齡化社會來臨面對不斷增加的長照與護理人力需求，聯醫擁有7個綜合院區，醫療網絡涵蓋急重症、內科、外科、婦兒科等，近年更與各大專院校產學合作，提供實習、就業環境，更免費提供宿舍與每學期6萬元獎學金，讓學生實習壓力負擔降低，畢業銜接工作也有留任獎金。

議員李明賢表示，護理人員不足是大環境趨勢，甚至接到有病人因醫護不足無法開床在急診室躺了兩三天，台北市醫護缺也相當嚴重，樂見聯醫與中南部學校簽訂建教合作，除了幫助這些學子到台北拓展視野外，更能補則護理人力不足缺口。

實習

延伸閱讀

北市聯醫和平院區病人嗆護理師「把你殺掉」 院方：報警處理

男病人威脅傷害護理師 北市聯醫：一定依法追究

2000元刮刮樂才剛上市！護理師和男友幸運刮中100萬 「尾數曝光」

多心了嗎？她怕醫師男友被護理師搶走 網分析：妳想多了

相關新聞

北市聯醫與美和科大簽建教合作 實習供免費宿舍、獎學金名額不限

各醫院近年積極招募護理師，北市聯醫今與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生皆可到聯醫實習，除提供免費宿舍外，還有...

消防設備人員應考資格 2月起不採認推廣教育遠距學分

考試院會今天通過消防設備人員考試規則修正案，考生若以修習一定學分方式取得消防設備人員應考資格，今年2月1日起透過推廣教育...

植物診療師法通過 防檢署規劃114年8月首辦國考

「植物診療師法」於今年7月三讀通過，農業部今天表示，規劃明年8月舉辦首次植物診療師國家考試，因採及格制，名額要視考試情況...

公費留考榜單揭曉 共120人、6大核心戰略產業學門錄取15人

教育部今天公告113年公費留學考試錄取名單，合格報名人數359人，錄取120人，其中6大核心戰略產業相關學門，共錄取15...

每年調整高考備考方向 她找到「讀書儀式感」3年考上書記官

戴宇晴大學念的是財經法律系，念書時卻不打算走法律之路。畢業後發現自己真的喜歡法律、對於服務人群感到興趣，因此決定先考書記...

新人公務員很敢？菜鳥遭訓直嗆科長 結局讓前輩全叫好：像英雄一樣

公務員職場霸凌案層出不窮，其中，更有不少是以長官身分「上對下」，仗著權勢不合理對待下屬。不過，就有一名網友在Dcard發文分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。