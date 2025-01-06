北市聯醫與美和科大簽建教合作 實習供免費宿舍、獎學金名額不限

各醫院近年積極招募護理師，北市聯醫今與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生皆可到聯醫實習，除提供免費宿舍外，還有每學期6萬元獎學金，不限名額，盼能吸引有意願北漂工作的社會新鮮人，校方表示，除了讓有意願北漂孩子有一個安心實習工作地方外，更能拓展不同的視野。

近年來護理人才荒，各大醫院都缺護理師，北市去年3月還有一成缺口未補足，過去一年來透過建教合作、薪資待遇提升等，留著護理人才，並隨招隨考外聘招募，統計至年底，護理人員共有2213人，其中19人待報到，目前缺額18人，缺額率低於1%。

聯合醫院今天與屏東美和科技大學簽署建教合作，校長王建臺表示美和創校近60年，培育出4、5萬的護理專業人材在國內外工作，現在每年仍有約400至500名學生畢業通過護理師國考，約有1成學生會選擇到北部工作。

「到北部生活是這些孩子的夢想」王建臺說，在美和就讀大多都是中南部的孩子，部分可能就留在離家近的地方服務，但台北還是對這些孩子具有吸引力，校方立場也希望能給予這些孩子多一點機會，並給予保障，減輕在台北生活的壓立。

聯醫總院長王智弘表示，超高齡化社會來臨面對不斷增加的長照與護理人力需求，聯醫擁有7個綜合院區，醫療網絡涵蓋急重症、內科、外科、婦兒科等，近年更與各大專院校產學合作，提供實習、就業環境，更免費提供宿舍與每學期6萬元獎學金，讓學生實習壓力負擔降低，畢業銜接工作也有留任獎金。

議員李明賢表示，護理人員不足是大環境趨勢，甚至接到有病人因醫護不足無法開床在急診室躺了兩三天，台北市醫護缺也相當嚴重，樂見聯醫與中南部學校簽訂建教合作，除了幫助這些學子到台北拓展視野外，更能補則護理人力不足缺口。