每年調整高考備考方向 她找到讀書儀式感3年考上書記官

戴宇晴大學念的是財經法律系，念書時卻不打算走法律之路。畢業後發現自己真的喜歡法律、對於服務人群感到興趣，因此決定先考書記官、累積經驗再轉律師。雖然繞了點路，但她認為「在自己的時區裡做自己的事，不要跟別人比較」，這也是她想給考生的建議。

戴宇晴花了三年考上書記官。她說這三年每年的準備方向都有所調整，避免重蹈覆轍。第一年按部就班念書，她自認不可能一年就上、把火力對準第二年，第一年應考只差兩點五分就能上榜，讓她對下一年信心滿滿。

戴宇晴小檔案。 圖／聯合報提供

第二年她益發認真念書，沒想到還是差了零點三分落榜。未能如願的她開始擔心了，擔心自己根本不適合考書法官，也擔心下一年考試是否又會差這麼一點點。還好在家人的鼓勵下，她恢復了信心。她認為打破落榜心魔的方式是「必須先承認自己的失敗、面對失敗」，才能繼續念下去。

第三年備考，戴宇晴對自己有更高的要求，不只要考上、還要名列前茅。這一年的準備重點是「補漏洞」，她認真訂正自己的筆記，在每個「爭點」下面寫下考卷中會下筆的完整論述，如此一旦考卷上出現此題便能迅速作答，她也可以把時間放在沒有碰過的考題上。

書記官考試申論題相當重要，戴宇晴會先寫考古題、在給老師批閱，跟老師進行想法上的交流，最後寫出自己的想法。她認為考試時審題很重要，看到題目三分鐘之內就可以決定答題架構，下筆時方向就確定了。如果寫考古題時練過，便能心中有底氣定神閒。

戴宇晴透露讓她專心唸書的小儀式。念書最好的狀態是進入「心流狀態(指完全沉浸專注和完全投入於某事的心智狀態)，-而她這三年已找到屬於自己的念書儀式感:只要閉眼五分鐘，品嘗一杯咖啡或聽幾首固定的音樂，就能保持三小時的心流狀態、專注念書。