找到讀書儀式感 3年考上書記官

戴宇晴大學念的是財經法律系，畢業後發現自己真的喜歡法律，對於服務人群感到興趣，因此決定先考書記官、累積經驗再轉律師。雖然繞了點路，但她認為「在自己的時區裡做自己的事，不要跟別人比較」，這也是她想給考生的建議。

戴宇晴花了三年考上書記官。她說這三年每年的準備方向都有所調整，避免重蹈覆轍。第一年按部就班，只差二點五分就能上榜，第二年她益發認真念書，沒想到還是差了零點三分落榜。

未能如願的她擔心下一年考試是否又會差一點點，還好在家人的鼓勵下，恢復信心。她認為打破落榜心魔的方式是「必須先承認自己的失敗、面對失敗」，才能繼續念下去。

第三年備考，準備重點是「補漏洞」，她認真訂正筆記，在每個「爭點」下面寫下考卷中會下筆的完整論述，把時間放在沒有碰過的考題上。

書記官考試申論題相當重要，戴宇晴會先寫考古題，再給老師批閱，跟老師進行想法上的交流，最後寫出自己的想法。她認為考試時審題很重要，看到題目三分鐘之內就可以決定答題架構，下筆時方向就確定了。

戴宇晴透露，念書最好的狀態是進入「心流狀態」（指完全沉浸專注和完全投入於某事的心智狀態），而她的念書儀式感，是只要閉眼五分鐘，品嘗一杯咖啡或聽幾首固定的音樂，就能保持三小時的心流狀態、專注念書。

戴宇晴認為，考公職是一條「有投資就有回報的路」，一開始沒上榜別灰心， 只要調整方向，有朝一日一定會上榜。但這一條孤軍奮戰的路，她建議考生保持良好的運動習慣，維持長久的戰鬥力。