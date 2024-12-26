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新人公務員很敢？菜鳥遭訓直嗆科長 結局讓前輩全叫好：像英雄一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
辦公室示意圖。圖／ingimage
辦公室示意圖。圖／ingimage

公務員職場霸凌案層出不窮，其中，更有不少是以長官身分「上對下」，仗著權勢不合理對待下屬。不過，就有一名網友在Dcard發文分享，近來報到的新人似乎「不好惹」，面對長官訓話不僅不忍氣吞聲，還敢直接回嗆，讓他直呼「真的是年輕人來整頓官僚文化」，也使得不少公職前輩自嘲「在我們這些孬種眼中，那些弟弟妹妹們就像英雄一樣」。

原PO表示，最近工作機關來了一個高考考上的年輕人，平日做事一般般、不好也不壞，但有一次挨科長罵時，竟立刻回嘴並訓話科長「你不適任主管」、「某某某主管比你還好」，甚至說道「你再霸凌我，我爆料記者」，也因此主管再也不敢找這位新人的麻煩了。

貼文一出，有新人跳出來現身說法，「我直接說我正在錄音」、「我們是Z世代，彼此尊重」；不少職場前輩們則是紛紛叫好，認為面對不公要勇敢發聲，「偶像」、「好敢，應該不敢凹他了」、「如果主管欠嗆，那麼被嗆也只是剛好」、「尊重長官的前提，是長官也要是長官的樣子」、「未婚無房貸車貸的員工，是最惹不得的」、「應該說對於只是純粹耍官威跟不講理的那種長官，這種人也不需要太多尊重」。

對此，不少同行對原PO的觀察也相當有感，透露近來公職圈的新人們確實「比較敢」，更誇讚他們是「公職圈的希望」，「支持Z世代整頓這病態又沉痾已久的職場文化」、「聽起來很讚啊，我每天都希望有這種新人來整頓一下，不然我這種孬孬只能默默承受」、「坦白說現在考進來滿多都這種的…敝單位兩個高考進來的，做事不好不壞就是會在期限內做完，都是敢直接這樣嗆科長的…科長訓話還直接回嘴不讓科長繼續講」。

至於看到新人態度不再如以往溫和，有人指出長官似乎也已見怪不怪，「我看這幾年進來的，都不把長官當長官看的樣子，但我們這裡的長官好像也沒差，畢竟那些人都有本事把交辦事項處理好」；不過，仍有部分網友認為，面對長官仍要有一定的尊重，「這哪叫什麼整頓，一定程度還是要尊重長官吧」。

Dcard 公務員 新人 高考

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