114年初等考試增列210名需用名額 合計暫定共738人
考試院院會今天通過，民國114年公務人員初等考試增列需用名額210名，連同原公告暫定需用名額，合計暫定需用名額為738人。
考試院今天發布新聞稿表示，原公告需用名額為528名，但因用人機關仍有用人需求，銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額210名，連同原公告暫定需用名額，合計暫定需用名額為738人。
考試院日前說明，將於明年1月4日舉行的114年初等考試是首次整併地方特考五等考試辦理，考試設一般行政等17個類科，其中增設一般民政、戶政及測量製圖類科。
考試院表示，為配合兩項考試整併，114年初等考試除原有的台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等11考區外，另增設地方特考已有設置的桃園、雲林、屏東、宜蘭等4考區，以利就近應試。
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