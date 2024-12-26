114年初等考試增列210名需用名額 合計暫定共738人

一名網友近日於社交平台透露，自己任職採購，因為採購案源源不絕，加上單位缺乏代理採購人力，常常得銷假回機關上班，卻仍被廠商與長官找麻煩，考績連2年乙等，原PO更指出，採購案順利被長官視為理所當然，自己的辛苦與犧牲的假日卻不被在意，讓他感到撐不下去。

2024-12-19 20:55