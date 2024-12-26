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考試院會刪2項警察考試身高限制 刺青仍無法過關

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院會今通過修正，刪除這2項警察人員考試身高限制，並自明年考試開始適用。聯合報系資料照
考試院會今通過修正，刪除這2項警察人員考試身高限制，並自明年考試開始適用。聯合報系資料照

考試院會今通過「公務人員特種考試警察人員考試規則第8條」及「公務人員特種考試一般警察人員考試規則第8條、第11條」修正草案，刪除這2項警察人員考試身高限制，並自明年考試開始適用。　

因應機關用人需要、內政部警政署建議，考選部日前曾預告，研修刪除警察人員考試規則中的體檢身高及刺青限制；不過，因基層警界對相關規定修正正反意見兩極，此次考試院修正規則並未納入相關條文，僅就憲判判決意旨，通過刪除身高限制。

憲法法庭5月31日作成113年憲判字第6號判決，就公務人員特種考試一般警察人員考試規則第8條第1款適用於消防警察人員類別的非原住民女性身高標準限制宣告違憲，並自該判決宣示之日起，至遲於屆滿1年時失其效力。考選部邀集用人機關開會研商，重新檢視警察人員考試體格檢查有關身高限制規定。　　

考試院說明，用人機關內政部、海洋委員會為符合前開憲判意旨，並審酌社會環境變遷、數位犯罪漸增，警察勤務日益複雜多元，經通盤檢視各類別警察工作所需工作職能，考量身高非執行勤務關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員。

又為吸引更多優秀人才投身警政、消防及海巡工作，所以向考選部建議刪除這2項警察人員考試身高限制，以順應時代變遷及工作型態改變，廣納人才投入警察工作，因此考選部依其建議配合修正這2項警察人員考試規則，經考試院會議審議通過，以符合憲法保障人民應考試服公職權及平等權，並滿足用人機關增補人力之需求。

考試院表示，由於憲判字第6號判決係採定期失效，為符合憲判意旨，考試院將於近日修正發布這2項警察人員考試規則，並自明年舉辦的考試開始適用，請有志報考的民眾預為準備。

刺青 考試院 警察

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