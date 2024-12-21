大學念幼教畢業兩年就考上書記官 她每天刷25題練手感

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
司瑞鈺大學念的是幼兒教育，畢業後兩年便順利考上司法四等書記官。圖／司瑞鈺提供
司瑞鈺大學念的是幼兒教育，畢業後兩年便順利考上司法四等書記官。圖／司瑞鈺提供

司瑞鈺大學念的是幼兒教育，卻靠著大學時修法學課程與上補習班，考三次便順利考上司法四等書記官。她表示自己就是喜歡法律，就連落榜時也感到很開心，「因為想到可以繼續念法律的書」。她當全職考生一年半，堅持週六、周日都要休息。她認為考生要懂得適度放鬆，「不要陷入讀書的漩渦」，也才不會與社會脫節。

司瑞鈺高中便想唸法律，但考大學時成績不理想。她評估後決定不轉系轉校，大三開始準備書記官考試，先自己摸索修法學相關課程，大四開始上補習班準備。司瑞鈺準備考司法特考的決定，著實把父母嚇一跳，但還是支持女兒的決定。她抱著破釜沉舟的決心，把與幼教相關的教育學程也退了，全心準備考試。

非專業科系出身，司瑞鈺一開始準備司法特考時完全看不懂「有點慌」。考前半年還遇到車禍導致右手大拇指脫臼，還是得天天動手做筆記。她回憶那段時間不斷跑診所，靠著和朋友出門散心、閱讀心靈成長書籍，找到支持下去的動力。

司瑞鈺第一年跟著補習班進度讀書、把基礎打好，第二年則針對自己的弱項加強。她根據每次考試分析自己的優弱點，比較熟的科目不買解題書，靠不斷刷考古題訓練手感。不熟的科目，將上課時老師的教學再好好聽一次。

覺得行政法很難，她便去報行政法申論題的訓練班，用三個月的時間「把答題的模式練起來」。她認為，老師教出來的學生，答題模式大同小異，但她會找出自己答題的模式。她運用阿摩線上測驗提供的考題，每天刷25題選擇題練手感。申論題則學會抓關鍵字，盡量不要參考解題書，自己找出答題的模式。

有段時間司瑞鈺必須早上去幼兒園兼職， 中午下班，接著待在圖書館讀書到七八點，回家用完晚餐又繼續刷題。雖然自己非本科系出身，要用兩年時間讀完別人大學四年唸的書，但她仍堅持一周有兩天休息，維持規律的讀書與休息。「讀書的建議已經聽太多。」她休息時會聽心靈成長的podcast，以自身經驗建議考生不要陷入死讀書的漩渦。

表格。
表格。
表格。
表格。

司法 法律 補習

延伸閱讀

憂川普恢復旅行禁令 美大學籲國際學生總統就職前返校

影／母罹癌苗商女高中生和妹妹陷困境 阿斌哥將認養至大學畢業

等你長大就知道？ 調查：大學生對未來仍茫然

重製試卷教材侵權2億 補習班掃描檔LINE學生、書局影印上網賣

相關新聞

大學念幼教畢業兩年就考上書記官 她每天刷25題練手感

司瑞鈺大學念的是幼兒教育，卻靠著大學時修法學課程與上補習班，考三次便順利考上司法四等書記官。她表示自己就是喜歡法律，就連...

他公務員採購一職撐不下去：犧牲六日連2年考績乙等…排休假「提心吊膽」

一名網友近日於社交平台透露，自己任職採購，因為採購案源源不絕，加上單位缺乏代理採購人力，常常得銷假回機關上班，卻仍被廠商與長官找麻煩，考績連2年乙等，原PO更指出，採購案順利被長官視為理所當然，自己的辛苦與犧牲的假日卻不被在意，讓他感到撐不下去。

醫藥衛生學群＋國考證照夯 中等學生改捧新世代鐵飯碗

升學季將於明年初開跑，升學輔導平台大學問根據網站數據統計，具國考證照、就業穩定的醫藥衛生學群科系，如藥學、食品營養、物理...

蔡英文前隨扈兩年考上書記官 兩個領悟找到讀書關鍵

曾是蔡英文當總統時的隨扈，蔡知辰國安特勤退伍後決定轉行考書記官，兩年內考上司法四等書記官。她認為自己除了幸運，還靠老師點...

她看展紓壓「考題竟在展中」 甩愈考愈差心魔摘高考第5名

林律潔準備考公職的心路歷程曲折漫長。她念大學二年級時就開始上補習班、畢業後沒考上放棄，近卅歲又重拾書本上考場，終於在今年...

每年大批碩士生畢業 高考二級報考數卻低？網指無誘因：名額少、要口試

考選部每年都會舉辦各級公務人員考試，以填補人員缺額。最近有網友在PTT發文提問，報考高考三級或普通考試的人很多，但職等較高的高考二級卻罕有人報名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。