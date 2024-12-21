從幼教轉彎 狂刷題考上書記官

司瑞鈺大學念的是幼兒教育，卻靠著大學時修法學課程與上補習班，考三次便順利考上司法四等書記官。她當全職考生一年半，堅持周末都要休息。她認為考生要懂得適度放鬆，不要陷入讀書的漩渦，也才不會與社會脫節。

司瑞鈺大三開始準備書記官考試，先自己摸索修法學相關課程，大四上補習班準備，甚至抱著破釜沉舟的決心，把與幼教相關的教育學程也退了，全心準備考試。

由於非專業科系出身，司瑞鈺一開始準備司法特考時，完全看不懂，考前半年還遇到車禍，導致右手大拇指脫臼，還是得天天動手做筆記。她回憶那段時間，不斷跑診所，靠著和朋友出門散心、閱讀心靈成長書籍，找到支持下去的動力。

司瑞鈺第一年跟著補習班進度讀書打基礎，第二年則針對弱項加強，不斷刷考古題訓練手感。覺得行政法很難，她便去報行政法申論題的訓練班，用三個月時間「把答題模式練起來」。她認為，補習班教的答題模式大同小異，所以要學會抓關鍵字，找出自己答題的模式。

有段時間司瑞鈺必須早上去幼兒園兼職， 中午下班，接著在圖書館讀書到七八點，回家吃完晚餐又繼續刷題。雖然非本科系出身，要用兩年時間讀完別人大學四年念的書，但她仍堅持一周有兩天休息，維持規律的讀書與休息。她休息時會聽心靈成長的podcast，以自身經驗建議考生不要陷入死讀書的漩渦。