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114年關務、身障特考等考試 4月19日起舉行

中央社／ 台北20日電

考試院院會今天通過，114年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，訂於明年4月19日至4月20日舉行，並自113年12月24日至114年1月2日受理報名。

考試院今天發布新聞稿表示，除國軍上校以上軍官轉任公務人員考試僅設台北考區外，關務人員考試分設台北、台中及高雄等3考區舉行，身心障礙人員考試分設台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮及台東等6考區舉行。

考試院說，關務特考部分，三等考試設財稅行政等13科別計106名、四等考試設一般行政等9科別共131名、五等考試設輪機工程科別計2名，合計239名。

考試院表示，身心障礙人員特考方面，三等考試設一般行政等11類科計25名、四等考試設一般行政等14類科計45名、五等考試設一般行政等6類科計40名，合計110名。

考試院說，國軍上校以上軍官轉任公務人員考試部分，轉任機關為國軍退除役官兵輔導委員會，中將轉任考試設一般行政類科計1名、少將轉任考試設一般行政類科計3名、上校轉任考試設一般行政等5類科計10名，合計14名。

考試院表示，為利身心障礙者應國家考試，身心障礙人員特考應考人免繳報名費，並以一筆為限。有關這3項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式、體格檢查時間及標準等事項，分別依照各項考試規則等規定辦理。並預訂於113年12月24日至114年1月2日受理報名，有意願者可登入國家考試網路報名資訊系統報名。

國軍 網路 考試院

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