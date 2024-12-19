他公務員採購一職撐不下去：犧牲六日連2年考績乙等…排休假「提心吊膽」

一名網友近日於社交平台透露，自己任職採購，因為採購案源源不絕，加上單位缺乏代理採購人力，常常得銷假回機關上班，卻仍被廠商與長官找麻煩，考績連2年乙等，原PO更指出，採購案順利被長官視為理所當然，自己的辛苦與犧牲的假日卻不被在意，讓他感到撐不下去。

原PO在臉書社團「公務之聲靠北電台」發文表示，他考上採購任職2年，已經替機關辦理總計至少2千萬金額的採購案。在這2年間，為了履約管理，常常取消休假回機構上班，因為採購案不停湧現，而且單位也缺乏代理採購人力。

原PO因此無法兼顧家庭，即使家裡有事，需要排休假都提心吊膽，臨時銷假也會被家人痛罵「對家庭沒責任感」。

即使已經犧牲假日工作，原PO指出，自己會被廠商與長官找麻煩，且獎勵制度只有敘獎但沒有考績，考績已連2年乙等，他控訴，「採購案順利推行至結案長官都認為是理所應當的，卻沒人在意承辦人付出多少辛勞，犧牲多少六日」，更直言道，無心無力在崗位上撐下去。

有網友認同採購一職很辛苦，「受訓期間突然收到通知，就直接被說回來辦2千萬以上的採購案，經常來回奔波，還要自己叫計程車，費用單位也不出」、「大總務考績有保障，小採購較沒有保障……同樣付出，不一樣待遇」、「採購真的很難」、「我現也做採購深有同感，且我還是剛接的真很累啊，都沒辦法好好請假，年底標案又特別多」。