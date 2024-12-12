醫藥衛生學群＋國考證照夯 中等學生改捧新世代鐵飯碗

升學季將於明年初開跑，升學輔導平台大學問根據網站數據統計，具國考證照、就業穩定的醫藥衛生學群科系，如藥學、食品營養、物理治療、醫學檢驗、醫學放射等醫事專業，都是高中生選填志願關注焦點。醫藥衛生國考科系中，不少科大、私立大學關注度不俗，如嘉南藥理、元培醫事科大、台北護理健康大學等對考取證照要求高，均備受學生關注。

大學問執行長魏佳卉表示，高齡化趨勢下醫療保健、老人安養等人才需求增加，國發會推估，2030年將有59.9萬就業人口需求，與2021年相較之下，新增10萬個就業機會。對於個性保守、尋求穩定就業保障的高中生來說，醫藥衛生學群科系是好的選擇。

魏佳卉說，除了個人健康照護外，職業安全與公共衛生相關科系的需求，因企業對職場永續與員工健康的重視，以及歐盟減碳標準提高，包括半導體及傳統製造業、營建等行業必須增加環安衛工程師，國內多數的環安科系以科技大學為主，包括高科大、雲科大、明志科大等環安系出路都不錯，大學畢業起薪上看40K。

魏佳卉也說，若要進入公務部門職業安全高普考，近年錄取率最高超過20%，對於有志於公職的學生而言，不失為競爭少但有穩定發展的賽道。另外，公衛師國家證照上路，也讓過去醫學院冷門的公衛系受到重視，除了台大公衛外，如輔大公衛、中山醫公衛、中國醫公衛也受到關注。

此外，魏佳卉表示，比起高薪的資通訊和金融產業，或與頂標生競爭的醫學系，醫事國考科系對於追求中產薪資穩定但學科成績普通的高中生而言，升學競爭壓力相對較小。學校選擇不求名校，求未來國考穩定上榜，醫事國考科系不失為選填志願CP值高的方向。