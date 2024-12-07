小英總統前隨扈兩年考上書記官 兩個領悟找到讀書關鍵

曾是蔡英文當總統時的隨扈，蔡知辰國安特勤退伍後決定轉行考書記官，兩年內考上司法四等書記官。她認為自己除了幸運，還靠老師點醒她領悟兩個讀書關鍵，一是「懂法理而不是背法條」、二是「不要浪費時間重複做考古題」。這兩個領悟幫她打通司法特考的任督二脈，順利金榜題名。

蔡知辰高中畢業便進入軍隊，因優異表現被選為國安特勤、成為蔡英文隨扈。 她表示，軍隊環境沉悶封閉，很擔心退伍後無法跟外界接軌，在退伍前便找到自己的志向—考書記官。

但這種另類的選擇不被同儕朋友看好。她表示，第一年考書記官不僅落榜、成績離上榜也有巨大的差距。但她以王陽明名言自勉：「我以落第動心為恥」。王陽明科舉兩次落榜遭朋友譏笑，卻認為落榜無所謂，為落榜動心才是問題。她抱著「不動心」的陽明心學克服心魔準備重考。

許多法律系學生大學念了四年法律，也要準備好幾年才能考上書記官。蔡知辰表示，她不是相關科系，一開始準備時確實是霧煞煞，無法理解甚麼是法理。而她一年備考採線上函授、沒有老師可當面詢問，只會死背法條。第一次考司法特考書記官，她成績差到連基本分都拿不到。

第二年備考時，她改到補習班跟老師面對面上課。老師告訴她要懂法理、不要死背法條；考試寫申論題時就算背不出法條，只要寫得出法理，也能夠得分，「你需要的是法理，不是法條。」老師的話讓他驚覺讀書方法錯了，開始用「讀法理」的方式重新準備考試，上課記筆記也重新消化、用自己的語言寫下。一年之內她分數突飛猛進廿多分，第二次應考便考上書記官。

第二個領悟是「不要重複做考古題」。蔡知辰回想，第一年備考，浪費最多時間在做申論題的考古題。老師告訴他，申論題的法理是一樣的，但考官不會重複一樣的題目，如果考生重複做考古題，只是「淪陷」在固定題型、不懂得變通。