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前總統隨扈 2年考上書記官

聯合報／ 本報記者陳宛茜
蔡知辰退伍後轉行考上書記官。圖／蔡知辰提供
蔡知辰退伍後轉行考上書記官。圖／蔡知辰提供

曾是蔡英文當總統時的隨扈，蔡知辰從國安特勤退伍後，決定轉行考書記官，兩年內考上司法四等書記官。她認為除了幸運，還靠老師點醒領悟兩個讀書關鍵，一是懂法理而不是背法條、二是不要浪費時間重複做考古題，讓她順利金榜題名。

蔡知辰高中畢業便進入軍隊，因優異表現被選為國安特勤、成為蔡英文隨扈。她表示，很擔心退伍後無法跟外界接軌，在退伍前便找到自己的志向—考書記官。

但這種另類的選擇不被同儕朋友看好。她表示，第一年不僅落榜、成績離上榜也有巨大的差距。但她以王陽明名言「我以落第動心為恥」自勉。抱著「不動心」的陽明心學克服心魔準備重考。

蔡知辰表示自己不是相關科系，一開始確實霧煞煞，無法理解什麼是法理，第一年備考採線上函授，只會死背法條，成績差到連基本分都拿不到。

第二年備考，她改到補習班跟老師面對面上課。老師告訴她要懂法理、不要死背法條；寫申論題時就算背不出法條，只要寫得出法理，也能夠得分。且申論題的法理是一樣的，但考官不會重複一樣的題目，如果重複做考古題，只是「淪陷」在固定題型、不懂變通。

老師的話讓她驚覺讀書方法錯了，開始用「讀法理」的方式備考。一年之內，分數突飛猛進，第二次便考上書記官。

雖比別人起步晚，但蔡知辰仍然堅持每天固定運動釋放壓力。她認為，軍中培養的紀律和抗壓性，對備考相當有幫助。她想以自己的經驗告訴考生「只要肯努力不懈，縱使起步慢，也能抵達終點」。

書記官 考古 蔡英文

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