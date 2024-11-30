她看展紓壓考題竟在展中 甩愈考愈差心魔摘高考第5名

林律潔準備考公職的心路歷程曲折漫長。她念大學二年級時就開始上補習班、畢業後沒考上放棄，近卅歲又重拾書本上考場，終於在今年考取高考文化行政第五名。面對這前後長達十多年的考試之路，她用聖經中的話來鼓勵自己「忘記背後，努力面前的， 向著標竿極力追求」。她說，考公職是一條漫長的路，考生常常想太多，「不論處在什麼環境，往前跑就對了。」

林律潔父母都是公務人員，希望女兒也能傳承衣缽。她考完學測就拿到父母送來的高普考補習班資料，期許她大學畢業就能「無縫接軌」公職。為此他大二開始上補習班、一畢業馬上考高考，卻未順利考上。

高考落榜後林律潔並未再接再厲，而是選擇進入藝術管理研究所。「我有我自己的想法。」還好父母尊重女兒的選擇。讀研究所的過程中，她發現許多同學都有文化行政的職場經驗。她自己到公務機關的文化部門當職務代理人後，更打破對公務員的刻板印象，發現鐵飯碗並非想像中的處處窠臼。若要找一份穩定、符合興趣專長的工作，公職中的文化行政反而是理想的選擇。這次，她不是「聽父母的話」，而是自己選擇考公職。

相隔十年再上考場，林律潔成績並不理想，離上榜足足差了九分。她轉戰地方特考，分數差距拉得更大。學長姐告訴她，高普考若差一兩分上榜，代表你明年就可以考上。她卻差了足足九分，而且差距越拉越大。「不知道這條考試之路，何時會走到終點。」這時她想起聖經名言「忘記背後，努力面前的」，成功擺脫心魔，第三次應考便考上。

林律潔表示，現在的高普考和十年前不同，強調思考的邏輯，同儕之間的討論分析相當有幫助。她參加了兩個讀書會，一個線上、一個實體，每周每人準備一題申論題，負責的人論述觀點，其他人則提出看法和建議；每周還會選一個議題，一起找資料討論。大學時代她曾想為備考準備精美的筆記，卻發現「永遠做不完 」，因為範圍太大 。現在她改成蒐集十年來的考古題，再根據主題分類，每個主題至少練習一題，將範圍慢慢縮小。