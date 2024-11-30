發現「看展等於補習」 擺脫心魔上榜

林律潔準備考公職的心路歷程曲折漫長。她念大二時就開始補習，畢業後沒考上放棄，近卅歲又重拾書本上考場，終於在今年考取高考文化行政第五名。面對長達十多年的考試之路，她用聖經中的話來鼓勵自己「忘記背後，努力面前的，向著標竿極力追求」。

她說，考公職是條漫長的路，考生常常想太多，「不論處在什麼環境，往前跑就對了。」

林律潔父母都是公務人員，希望女兒也能傳承衣缽，期許大學畢業就能「無縫接軌」公職，卻未順利考上。高考落榜後，林律潔並未再接再厲，而是選擇進入藝術管理研究所，還到公務機關的文化部門當職務代理人後，發現鐵飯碗並非想像中的處處窠臼。這次，她不是「聽父母的話」，而是自己選擇考公職。

隔十年再上考場，林律潔成績並不理想，離上榜足足差九分，轉戰地方特考，分數差距更大，這時她想起聖經名言「忘記背後，努力面前的」，成功擺脫心魔，第三次應考便考上。

林律潔表示，現在高普考和十年前不同，強調思考邏輯，同儕間的討論分析相當有幫助。她參加了兩個讀書會，每周每人準備一題申論題，負責的人論述觀點，其他人提出看法和建議；每周選一個議題，一起找資料討論。

補習班老師說過「讀書可以辛苦，不可以痛苦。」林律潔奉為圭臬。而她紓壓的方法是看畫展、聽音樂會。沒想到，看過的展覽、作者竟然就出現在藝術概論的考題中，「看展覽等於補習」，也讓她更確定走文化行政這條路。