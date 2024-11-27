每年大批碩士生畢業 高考二級報考數卻低？網指無誘因：名額少、要口試
考選部每年都會舉辦各級公務人員考試，以填補人員缺額。最近有網友在PTT發文提問，報考高考三級或普通考試的人很多，但職等較高的高考二級卻罕有人報名。原PO好奇，台灣一年有那麼多碩士畢業生，大家卻寧願選擇報考三級而非二級，原因是否出在考試難度較大？
對此，有網友分析原因，「名額跟類科都少」、「因爲第二階段要到考試院面試」、「沒人考是因為開缺不穩定，給五到七（職等）的缺跟高考（三級）比沒誘因，優秀的碩士根本不會考公職」、「考上也是七職等啊，高考三級快的三年就到，升八才是坎」。
也有曾經考過的網友分享經驗，「二十多年前考過，三名取二，在二階面試時掰了」、「一時興起去報名，已放棄二試（還要1500元）」。
根據考選部網站所公布的資訊，公務人員高等考試二級各類科（組），皆須於公立或依法立案之私立大學研究院、所，或符合教育部採認規定之國外大學研究院、所畢業，有碩士以上學位證書者才有應考資格，多數技術類別之缺額，更有規範其碩士以上學位所修習之系所。
據考選部統計，113年公務人員高考二級，行政及技術類別暫定需用名額共為59名，第一試筆試共有806人報考，實際到考人數則為419人。第二試口試預定於12月21日至22日舉行。
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