調酒師中年轉業考地政士 他咖啡館上課寫4000次考古題

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
當調酒師廿多年，黃騰毅兩年前毅然決定轉換跑道當地政士。他非本科系、也非全職考生，一邊工作一邊備考，只用一年六個月的時間，不動產經紀人與地政士兩張證照都到手。圖／黃騰毅提供
當調酒師廿多年，黃騰毅兩年前毅然決定轉換跑道當地政士。他非本科系、也非全職考生，一邊工作一邊備考，只用一年六個月的時間，不動產經紀人與地政士兩張證照都到手。圖／黃騰毅提供

當調酒師廿多年，黃騰毅兩年前毅然決定轉換跑道當地政士。他非本科系、也非全職考生，一邊工作一邊備考，只用一年六個月的時間，不動產經紀人與地政士兩張證照都到手。這樣的好成績，卻是他用連過年都在備考的「零休息狀態」換來的。他表示，對於從零開始、中年轉業的考生，「勤能補拙」是唯一的考試祕訣，最大的挑戰則是「堅持」。

黃騰毅大學念運輸管理系，畢業後成為調酒師。但這行日夜顛倒，凌晨一兩點才下班。為了未來，他決心調整工作作息，立志當地政士，同時也想拿不動產經紀人的證照，在房仲業先累積人脈與經驗。但他完全沒有地產方面的知識的經驗，必須從零開始。加上晚上還要工作，他只能參加補習班的線上函授，用螢幕上課、也沒有同學可以討論交流，整個備考過程都是「一個人」。

「一開始是最難的。」黃騰毅表示，準備考試之前，參考過許多過來人的備考經驗。地政士、不動產經紀人的考試內容都是法條與法規，而線上函授課程每堂達兩到三小時

，入門者很容易昏昏欲睡。如何「一個人上課」、又不會因為缺乏自制力而半途而廢，他的小祕訣就是「到咖啡館上課」。

黃騰毅會去找一整層都是學生的咖啡館，打開電腦「一個人上課」，享受濃郁的讀書氛圍。相較於太過安靜的圖書館，他認為咖啡館有白噪音，更能讓他長時間專注念書。

「準備沒有捷徑。」黃騰毅表示，他自知考地政士從零開始、沒有退路，因此一開始就下定決心，一直到考取證照之前，都必須維持「零休息狀態」，連過年都不能休息。他制定一套完整的讀書計畫，先蒐集廿年來四百多題考古題，每天嚴格執行進度解題，進度沒達成就不准睡覺，為此經常念到凌晨六、七點。

近年地政士考試重視應用、用實境解題。黃騰毅表示，準備這四百多題考古題時，他不會只準備參考書上的標準答案、或是死守補習班老師的答案。而是自己去網路上搜尋判例解題，再用自己的語言寫出來，並用系統方式整理歸檔。這四百題他反覆練習，每題都寫超過十多次，練習的白紙厚厚一大疊「高度都堆到小腿肚」。他表示，為了不讓自己「上了考場才後悔」，他的備考計畫滴水不漏做到「考試沒有死角」，不讓出題老師「突襲」，上場應考時他也的確做到「每道考題都練習過」，成功考取證照。

咖啡館 經紀人

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