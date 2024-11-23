考古題堆到小腿肚 考取地政士

當調酒師廿多年，黃騰毅兩年前毅然決定轉換跑道當地政士。他非本科系，一邊工作一邊備考，只用一年六個月的時間，不動產經紀人與地政士兩張證照都到手。他表示，勤能補拙是唯一的祕訣，最大挑戰是堅持。

調酒師日夜顛倒，凌晨一兩點才下班。為了未來，黃騰毅決心調整工作作息，立志當地政士，同時也想拿不動產經紀人的證照，在房仲業累積人脈與經驗。但他完全沒有地產方面的知識的經驗，加上晚上還要工作，只能參加補習班的線上函授，也沒有同學可以討論交流，整個備考過程都是一個人。

「開始是最難的。」黃騰毅說，考試內容都是法條與法規，線上函授課程每堂二到三小時，容易昏昏欲睡，為了不半途而廢，他的小祕訣就是到咖啡館上課。相較於太過安靜的圖書館，咖啡館有白噪音，更能讓他長時間專注。黃騰毅一開始就下定決心，到考取證照前，都維持零休息狀態，連過年都不休息。蒐集廿年來四百多題考古題，每天嚴格執行進度解題，進度沒達成就不准睡覺。

黃騰毅為了解題，會搜尋判例，再用自己的話寫出來，並系統性整理歸檔，每道題都反覆寫超過十多次，練習的白紙高度都堆到小腿肚。為了不讓自己上了考場才後悔，備考計畫滴水不漏，應考時也的確做到每道考題都練習過，成功考取證照。