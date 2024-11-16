心智圖取代筆記 闖進高普考死亡組

高普考、地方特考「一般行政」錄取率低，被稱為「死亡之組」。陳諭霆總共考四次才考上，其中兩次只差「一點點」。他為此自我懷疑、甚至產生「考運差」的心魔。陳諭霆表示，上榜與落榜「差的不是知識，而是運氣」。他想告訴考生「成功的機會不一定留給準備好的人，而是留給堅持到底的人」。

陳諭霆大二就準備考公職，大四參加補習班正式備考，畢業後當了兩年全職考生，今年圓夢。

陳諭霆大學念行政管理系，考一般行政算是「本行」。大四第一次考高考遇上疫情，名額大減，只差零點三分就能上榜。沒想到第二年應考，名額回歸正常，卻又以一點六七分之差落榜。

「為什麼永遠只差這麼一點點？」他陷入自我否定的狀態。為了去除「考運差」的心魔，陳諭霆在親戚介紹下去拜一間土地公廟，從中得到心靈慰藉。他下定決心「一切歸零」，不能太有自信、也不要自我否定，揮別心魔，終於上榜。

陳諭霆不愛寫筆記，而是用「心智圖」取代，在上面寫上關鍵字，用結構式思考轉化複雜的知識，成效頗佳。「與其死背，不如抓關鍵字來理解」。他表示，各科考試前看心智圖，可在短時間內抓重點複習。寫申論題時，會先花幾分鐘想與題目相關的法條與實務見解，用關鍵字記下，動筆時用關鍵字搭出結構再鋪陳細節。

全職考生兩年，陳諭霆堅持每周休息一天，「適度放鬆，否則發條會鬆掉。」他說，壓力沉重時，會去現場看棒球賽、排球賽，「享受球迷之間的吶喊」，讓壓力隨著場上的吶喊一起宣洩。