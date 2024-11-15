歸零思考擺脫考運差心魔...他看棒球紓壓 考上公職死亡之组

高普考、地方特考的「一般行政」錄取率低，被稱為「死亡之組」。陳諭霆總共考了四次才考上，其中有兩次只差「一點點」就能上榜。他為此自我懷疑、甚至產生自己就是「考運差」的心魔。陳諭霆分享自己的心路歷程，認為上榜與落榜「差的不是知識，而是運氣」，然而運氣什麼時候來，你也不知道，只能堅持下去。他想告訴考生：「成功的機會不一定留給準備好的人，而是留給堅持到底的人。」

陳諭霆本想追隨父親的腳步當警察，卻因成績不夠理想沒考上警大，最後決定改填一般大學的行政管理系，畢業後再報考高普考的一般行政，跟警察一樣都是公職。他從大二就開始著手準備考公職，大四參加補習班正式投入備考，畢業後當了兩年全職考生，終於在今年圓夢。

陳諭霆大學念行政管理系，考一般行政算是「本行」。他大四那一年第一次考高考，只差0.3分就能上榜。但那一年遇上疫情名額大減，他認為自己實力足以考上、問題出在名額減少。沒想到第二年他二度應考，名額回歸正常，他又以1.67分之差落榜。「為什麼永遠只差這麼一點點？」他陷入自我否定的狀態，產生「我是不是考運差」的心魔，擔心自己就算繼續參加，運氣也未必變好。

為了去除「考運差」的心魔，陳諭霆在親戚的介紹下去拜一間土地公廟，從中得心靈的慰藉。他下定決心「一切歸零」，不能太有自信、也不要自我否定，成功揮別心魔，終於在第四次考試上榜。

陳諭霆不愛寫筆記，他改用坊間的將文字化成圖表的「心智圖」取代，在上面寫上關鍵字，用結構式思考轉化複雜的知識，成效頗佳。「與其死背，不如抓關鍵字來理解。」他表示，各科考試前看心智圖，可以在短時間之內抓重點複習。寫申論題時，他會先花幾分鐘想與題目相關的法條與實務見解，用關鍵字記下，動筆時用關鍵字搭出結構再鋪陳細節。