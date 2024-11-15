天兔來襲 考選部：建築師、技師等考試16日如期舉行

人口結構的改變及景氣與就業的情勢，一定程度地影響了公務人員報考人數的起伏變化。據考選部資料統計，公務員報考人數從2013年的14.6萬，巨幅下滑到2022年7.1萬，降幅高達51.25%，對此考選部也分析相關原因。

2024-11-15 06:35