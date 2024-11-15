天兔來襲 考選部：建築師、技師等考試16日如期舉行
颱風天兔即將來襲，考選部今天指出，113年專技高考建築師、32類科技師、不動產經紀人、記帳士等考試所分設的6個考區，所在區域明天均正常上班上課，因此考試將如期於11月16日至18日舉行。
考選部晚間透過新聞稿指出，113年專技高考建築師、32類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普考不動產經紀人、記帳士考試，分設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區，依各考區縣市政府的訊息，考區所在區域11月16日均正常上班上課，因此考試將如期於11月16日至18日舉行。
考選部提醒，應考人關注天候及交通動態，並注意安全，寬估赴考時間，建議及早抵達試區準備應試。
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