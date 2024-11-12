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鐵飯碗破了？他嘆公務員只適合「1類人」 3點分析眾人點頭：已離職

聯合新聞網／ 綜合報導
一名公務員網友以個人經驗盤點公職待遇、工作內容、考核三大面向，直言這份工作如今只適合「在外面沒有一技之長、真的沒辦法找到更好的工作」的人。情境示意圖。圖／Ingimage
一名公務員網友以個人經驗盤點公職待遇、工作內容、考核三大面向，直言這份工作如今只適合「在外面沒有一技之長、真的沒辦法找到更好的工作」的人。情境示意圖。圖／Ingimage

又來勸退大家了」，一名網友在Dcard發文分享，身為通過考試合格實授的公務員，他以個人經驗盤點公職待遇、工作內容、考核三大面向，直言這份工作如今只適合「在外面沒有一技之長、真的沒辦法找到更好的工作」的人，更直言若是優秀人才，千萬不要進來浪費時間跟生命，引起熱烈討論。

原PO首先點出「待遇」困境，他直言現在工作實領4萬以上已經不算高薪了，然而公務員初等實領3萬初、普考實領不到4萬，薪水不僅爬得慢、漲幅又少，年終獎金永遠是1.5個月也是少得可憐。而當大環境經濟好、共享經濟果實的時候，就公務員在窮；但當經濟不好的時候，公務員卻又成為箭靶，第一個被攻擊。

「工作的時候，你會發現你的專業完全不被重視」，撇除薪資不看，他大嘆工作時的公務員宛如「最弱勢的存在」——長官需要民代提攜、民代需要民眾選票、民眾找民代來，陷入不良循環。而長官也不會挺基層，反而是要求盡可能滿足民代需求，「最後只要不會被關，能多灰色（地帶）就給他灰色（地帶）下去」。

原PO指出，在政府企圖用小預算做大事的狀況下，公務員的工作量只會一直增加，又明明加班加到厭世，政府卻說沒錢不編列加班費、只能換補休。然而自己連休假都休不完了，補休也只是看得到、休不到；就算有加班費，明年基本工資都上調至190元了，初等、普考公務員的加班費如今仍低於這個數字，假日各種活動更被逼著參與。

最後就是「有毒」的考核。原PO透露，即便身在電子化的時代，還是要留下很多紙本資料「因為考核要用」，且對公家機關而言，量化的東西最容易打分數，為求數字漂亮，最後大家卯起來狂做，違背原本立意良善的制度。而考核委員為了交差，最後也開始「雞蛋裡挑鋼筋」，結果就是明年的考核資料為此要做更多。

貼文一出，引起不少過來人共鳴，紛紛刷一排「已離職」，「說明的蠻全面了，公職工作內容就是一個無底洞，然後無專業性最可怕，因為所有人都可以對你有意見。但我也在想以後假如公家單位沒人待會如何」、「哇靠，說得真是很非常精確，任職9年換過三個機關確實如你所說，值得新人參考」、「我看到很多勸退文，只有這篇跟我很符合，很後悔浪費時間考公職」、「真的找不到工作或只想安逸再來，公職就是一份破掉的鐵腕」、「高考已離職」。

不過，也有人與原PO持相反意見，並認為若以行政類工作來看，待遇確實不錯，「你說的沒錯，但只適用理組做技術出身的。文組做行政的，外面私企更多更雷、更累的，薪水還不會隨年資漲，還不如當公務人員」、「那是現在外面還算好，公職相對沒那麼好，等哪天景氣循環到外面不好的時候，大家又都會擠破頭考公職了」。

Dcard 公務員 薪水

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