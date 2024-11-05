女教師1理由想轉當公務員 網傻眼：瘋了嗎？

通過教師甄試才能成為正式教師，但上榜並不容易，不少人得經歷一場又一場的考試，才能如願成為教師。然而，一名女網友近日卻稱想放棄教師一職，轉當公務員，好奇會如何敘薪，因此上網求助眾人。沒想到文章一出，許多網友的關注點反而在於原PO的轉職計畫，並勸她別想不開。

一名女網友在Dcard以「正式教師轉當公務員，如何敘薪？」為題發文，表示自己有正式教師資格，目前教師薪級在410。但教師85制，需要撐到65歲，而她目前身體狀況不佳，體力每況愈下，因此考慮轉當公務員。原PO並透露想拚高考三級的教育行政，並問若考上了，「之前當正式教師的薪資可以合併計算在公務員的薪資嗎？還是得從高考三級最原始的開始呢？」

文章一出，卻有不少網友不解原PO竟想轉當公務員，並紛紛勸退，「從正式教師轉公務人員，會後悔喔」、「教師薪水比公務員高多了，福利也好很多，妳瘋了嗎？」、「傻了才轉任縣府教育處的公務員。因為業務需要，曾經接觸過教育處的公務員，比老師過得還要慘」、「公務員不會比較輕鬆啊」、「是不是不夠了解兩邊制度差異啊，腦子進水都不可能轉公務員吧」、「都已經正式老師那麼久了，再跳公務員幾乎沒看過，真的別想不開」。

有網友則建議原PO採取其他方法，「自願借調去地方政府教育局處不就好了，去待一陣子就會改變想法」、「借調教育處一年試試，妳就會後悔」、「可以考慮考取主任資格，每週只剩1-3節課，對體力要求會下降不少」。

一名從公務員轉當教師的網友也分享血淚經驗，「我自己是公務人員在學校，大家都以為很輕鬆，工作也確實是很輕鬆沒錯，可是遇到一個各種刁難和讓你背鍋的教師長官，考績各種為難拿捏，各種臨時交辦事項，每天還要泡茶跟咖啡幫老師訂飲料訂便當。後來一氣之下去考正式老師，考上之後發現正式老師真的好很多」。