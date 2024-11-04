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台南護專獲國考電腦試場認證 可提供322席應試座位

中央社／ 記者陳俊華台北4日電

考選部長劉孟奇今天出席台南護理專科學校國家考試電腦試場揭牌典禮，考選部說，這次經認證的台南護專，將可提供交通便利的6間試場、322席應試座位及試務人力服務，供台南在地醫護與學生應試。

考選部透過新聞稿表示，為深化國考客群優質服務，擴大推動電腦化測驗考試採行類科，並廣邀全台大專校院參加電腦試場認證，在各地區廣設電腦試場，透過嚴謹的認證程序，建置具安全性及穩定性電腦環境供應考人應試。

考選部說，台南護專在今年10月完成國家考試電腦試場認證，劉孟奇今天與台南護專校長黃美智出席揭牌典禮。

考選部表示，這次認證的台南護專，可提供交通便利的6間試場、322席應試座位及試務人力服務；除就地服務台南護專學生在母校應試外，並可供台南地區的成功大學、台南大學、敏惠醫護管理專校、中華醫事科技大學等校，以及護理師、心理師、醫師、牙醫師、藥師與物理治療師等應試。

劉孟奇 台南 醫師

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