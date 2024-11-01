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警察升官等考試如期舉行 受影響考生可申請變更考區

中央社／ 台北1日電

康芮颱風逐漸遠離台灣，考選部今天表示，11月2日至3日警察升官等考試將如期舉行，如因交通中斷致無法於原定考區應試者，可於今天下午5時前申請變更考區。

考選部今天透過新聞稿表示，依據中央氣象署最新颱風預報資料顯示，康芮颱風逐漸遠離，台灣本島已脫離暴風圈，警察人員升官等考試考場所在台北、台中、高雄等3考區的行政區域，於11月1日多已照常上課上班，考前準備作業可順利推動，考試將如期於11月2日至3日舉行。

考選部說明，如有因康芮颱風造成應試考區交通中斷情況，致無法於原定考區應試者，請應考人依據「考選部因應重大天然災害臨時更改應考人考區或試區處理要點規定」，於今天下午5時前向考選部申請更改考區應試，或於考試後15日內申請退還報名費。

考選部提醒應考人關注天候及交通動態，並注意安全，寬估赴考時間，及早抵達試區應試。

康芮颱風 警察

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