考試院會通過核備營養師高考等7類科 寄發及格證書

考試院今天說，民國113年第二次專技高考營養師等7類科考試及格人數共2557人，為維護當事人工作權益並儘速投入相關職域，考試院會議通過考試辦理情形核備案，並將寄發及格證書。

考試院透過新聞稿表示，民國113年第二次專技高考營養師、社會工作師、專技高考臨床心理師、諮商心理師、法醫師、牙體技術師、公共衛生師等7類科考試，9月24日已榜示，及格人數共計2557人。

考試院指出，據考選部報送的營養師等7類科考試辦理情形表，及格人數包含營養師426人、社會工作師1112人、臨床心理師228人、諮商心理師475人、法醫師5人、牙體技術師270人、公共衛生師41人。

考試院說，依典試法規定，典試委員會應在考試完畢後，將辦理典試情形及關係文件送由考選部轉報考試院核備；又依「考試院發給各種考試及格暨訓練合格證書辦法」規定，專門職業及技術人員考試待典試及試務辦理情形報經考試院會議核備後，才能寄發及格證書。

考試院指出，為維護當事人工作權益，並儘速投入相關職域，滿足各醫療院所及社福機構等人力需求，因此這些考試辦理情形核備案，應屬考試院會議規則的「緊急必要事項」，考試院召開113年10月30日會議，通過這7類科考試的典試及試務辦理情形及關係文件核備案，會後將寄發及格證書，以完備國家考試應遵循的各項法定程序。

考試院說，113年7月27日舉行的113年第二次專技高考營養師、護理師、社會工作師考試、113年專技高考臨床心理師、諮商心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師、驗光師及普考驗光生等12類科考試，依類科別及試題題型分2次榜示。

考試院表示，其中護理師、語言治療師、聽力師、驗光師及驗光生等5類科考試，9月26日已寄發7026人及格證書；其餘營養師等7類科考試，則在今天寄發2557人及格證書。