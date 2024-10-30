好不容易擠進公職窄門…他高考被分發台北 試算開銷嘆：根本存不到錢

為了擠進公職的窄門，有不少人苦讀多年才得以實現，然而，若是錄取後分發的縣市遠離家鄉，房租等額外的生活負擔又將成為新一道難題。一位網友在Dcard發文表示，他好不容易考上高考，並被分發至台北，但試算開支後，發現公務員5萬多的月薪根本存不到錢，「房租就瞬間扣掉1萬了」。

原PO列出自己試算的未來開支，首先，光房租就先被扣了1萬元、伙食費約1萬5千元、娛樂、保險及孝親費各5千元，再加上約3千元的雜費，讓他感嘆高考分發到台北之後，「每個月根本存不到錢啊」。

對此，有網友表示實際開銷應該遠不止於此，「1萬元房租大概就又老又小的公寓」、「我房租1萬5」、「你沒加交通費，包括回家、搭捷運、騎車的加油錢、公車費」；還有人提醒高考實領薪水不到5萬，「實領才4萬多」。

也有人為原PO的開銷分配提供建議，「只能吃省一點了，我每天盡量控制在250以內」、「想省房租住到比較遠的地方，伙食費少一點，其實還是可以存個1到2萬吧」、「你一個月保險費5千太貴了啦，你其實還年輕，我倒覺得這個可以30到40歲以上再弄就好，娛樂費5千也太多」。

還有人感嘆除了高考，其他公職同樣生存不易，「普考到台北的更慘吧」、「公務員薪水在北部生活都很辛苦。像警察薪水在北部生活只是餓不死，超商友善時光可以買1個便當和多1個甜點吃」。