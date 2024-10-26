等紅燈背法條 高考掄元

一般人認為等紅燈是浪費時間，尤旻萱卻利用騎機車等紅燈的空檔背誦法條，善用零碎時間的特殊讀書方式，讓她第一次考高普考的一般民政便攻上雙榜，還是高考一般民政的全國狀元。她透露，備考之路幾乎都是一個人，但只要肯堅持、找到對的讀書方法，付出一定會有回報。

尤旻萱念嘉義大學應用經濟系，升大四時決定考公職，原報考一般行政，成績卻不理想。她檢討自己，認為是沒做好讀書的規畫，決定改報考一般民政，設定兩年內沒考上便放棄。

談到備考秘訣，尤旻萱認為備考初期最重要的是吸收。她每天上完課就做筆記，不懂就重聽錄音。最後兩個月的衝刺期重點則放在「瘋狂寫考古題」與背誦法條。

她還根據自己特質自創「等紅燈讀書法」。她每天騎機車到補習班，通勤前先把重要法條抄在本子上，等紅燈時拿起看一下，騎車時開始背誦法條條號和內容，意外發現這種「一邊等紅燈一邊背法條」的讀書方式效果特佳。會不會有交通安全的疑慮？她說「只是在腦中模擬」，還是能同時注意交通狀況。

至於寫考題，尤旻萱認為懂得「延伸」很重要。以政治學為例，建議寫申論題時若是能加上時事或延伸相關議題，掌握「貼近事實」與「和別人不一樣」兩大特點，就能拿高分。