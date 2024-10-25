一人苦讀自創「等紅燈」讀書法 她首次考民政就成高考狀元

一般人認為等紅燈是浪費時間，尤旻萱卻利用騎機車等紅燈的空檔背誦法條。如此善用零碎時間的特殊讀書方式，讓她第一次考高普考的一般民政便攻上雙榜，還是高考一般民政的全國狀元。她透露備考之路幾乎都是一個人，但只要肯堅持、找到對的讀書方法，付出一定會有回報。

尤旻萱念嘉義大學應用經濟系，大三升大四時開始思考要考研究所或高普考。詢問補習班和學長姐之後，她決定考公職。她原本報考一般行政，成績卻不理想。她檢討自己，認為是沒做好讀書的規劃，決定改報考一般民政。返回家鄉後發現同齡朋友不是讀研究所就是找工作，自己卻還要當全職考生一年。她設定兩年內沒考上便放，「否則會跟社會脫節」。

談到備考秘訣，尤旻萱認為備考初期最重要的是吸收。她每天上完課就做筆記，三天之內把一個單元的相關題目都寫完，不懂就重聽錄音。最後兩個月的衝刺期重點則放在「瘋狂寫考古題」與背誦法條，她把重要法條統統寫成一本，考前瘋狂地翻。申論題則是一周寫兩篇，每個單元都要讀完歷屆考古題。

有了第一年的失敗經驗，尤旻萱認為找到對的讀書方式非常重要。她根據自己的特質自創「等紅燈讀書法」。她每天騎機車到補習班，通勤前先把重要的法條抄在本子上，等紅燈時拿起看一下，騎車時開始背誦法條的條號和內容。「等紅燈很無聊，不如拿來背法條。」她意外發現這種「一邊等紅燈一邊背法條」的讀書方式效果特佳。會不會有交通安全的疑慮?她表示「只是在腦中模擬」，還是能同時注意交通狀況。

至於寫考題，尤旻萱認為懂得「延伸」很重要。以政治學為例，她建議寫申論題時不要只寫課本上的東西，若是能加上時事或延伸相關議題，掌握「貼近事實」與「和別人不一樣」兩大特點，就能拿高分。此外考生必須減少花在選擇題的時間，才能有更多時間寫申論題。因此她會在考前大量「刷」法條，刷到看到考題就能馬上聯想到法條的條號與內容，迅速作答。