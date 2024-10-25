快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

海外學歷報國考 本土牙醫質疑放水

聯合報／ 記者李青縈屈彥辰／台北報導
國民黨立委羅廷瑋（中）昨天與台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟舉行記者會，呼籲考選部依法審核持國外學歷報考者是否具有應考資格。記者曾原信／攝影
國民黨立委羅廷瑋（中）昨天與台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟舉行記者會，呼籲考選部依法審核持國外學歷報考者是否具有應考資格。記者曾原信／攝影

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟昨天與國民黨立委羅廷瑋、律師葉家瑄共同出面，質疑近二年來考試院考選部於國家考試，未依法審核持國外牙醫學系學歷報考者是否有應考資格，直指考選部與衛福部聯合放水，讓不符合標準的考生都可應考，下個月廿四日將上街抗議表達不滿。考試院昨表示暫不回應。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事馬偲紜說，針對出國念書畢業返國的醫牙學歷生，為取得我國醫師執照有兩種方法，一是「大學辦理國外學歷採認辦法」，適用對象為民國一○六年以前出國者，因認證辦法內容對外國學校的醫學學制沒有明確的規定，認定較為寬鬆。

另是民國一○五年底，衛福部、考選部、教育部共同發布的「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，適用對象是民國一○六年後出國者，訂有增修條文，若不具當地國家醫師執業應考條件、學程沒有臨床實習課等不予承認，規範較為嚴謹，簡稱「一○六年原則」。

馬偲紜表示，海外歸國的醫牙學歷生要經過學歷審核、學歷甄試、第一階段國考、實習、第二階段國考等關卡才可取得牙醫師執照。但一名本土牙醫學生家長代表指出，有民眾向監察院檢舉，考選部近兩年半採取較寬鬆的「學歷採認辦法」，形同無視法律、放水，而考選部向監察院說明，是衛福部在前年會議中同意改採寬鬆標準。

衛福部醫事司司長劉越萍說，衛福部對於海外醫學生的學歷認定資格並未放寬，也有法規依據；至於海外醫學生學歷認定，主責單位在考選部。馬偲紜呼籲，政府應依法行政，追回這些考生的國考資格，重新依照學歷採認原則審核這些考生，已有執照則追回執照。

律師葉家瑄說，考選部改採一般寬鬆標準，是否變相鼓勵更多人前往醫療教育水準低於台灣的國家取得學歷，只為了可以更輕鬆地當上醫師。

立委羅廷瑋說，衛福部、考選部應依法行政，面對大眾質疑，應該出面說明，不能一錯再錯，罔顧民眾的就醫品質。

牙醫 監察院 羅廷瑋 衛福部 醫學 醫師

延伸閱讀

質疑醫牙執照國家考試放水 本土小牙醫聯盟呼籲考選部依法審核

波波牙醫考試資格放水？小牙醫聯盟11月24日將上街頭抗議

藍委連打食藥署人事案好幾天 衛福部終於還原面談實況

黃牛票成演藝圈慘案 李遠幽默表示：愈來愈討厭周杰倫

相關新聞

海外學歷報國考 本土牙醫質疑放水

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟昨天與國民黨立委羅廷瑋、律師葉家瑄共同出面，質疑近二年來考試院考選部於國家考試，未依法...

家鄉缺額穩中…準公務員前進中央超後悔 過來人全搖頭：未來會感謝自己

113年公務員高考三級暨普通考試（簡稱高普考）正額錄取人員分配結果近日出爐，一名準公務員女網友在Dcard以「分發結果出爐，超後悔的怎麼辦？」...

屏東大學國考電腦試場揭牌 提供984席應試座位

考選部長劉孟奇今天出席屏東大學電腦試場揭牌典禮，這次經認證的屏東大學，可提供交通便利的民生校區及屏商校區計17間試場、9...

台灣台語認證考試即日起報名 8月場次首採電腦化測驗

教育部訂於2025年3月及8月舉辦2次台灣台語認證考試。2025年3月台灣台語考試報名時間自113年10月21日上午9時...

先了解自己再打造讀書計畫 他落榜四次後拿下普考榜首

只花一年半時間，鄭宇浩今年便考上高普考雙榜教育行政，還是普考榜首。看似「學霸」的他，其實曾在一年內歷經連續四次落榜，差點...

落榜4次 量化讀書進度 登普考榜首

只花一年半時間，鄭宇浩今年便考上高普考雙榜教育行政，還是普考榜首。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。