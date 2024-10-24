家鄉缺額穩中…準公務員前進中央超後悔 過來人全搖頭：未來會感謝自己

113年公務員高考三級暨普通考試（簡稱高普考）正額錄取人員分配結果近日出爐，一名準公務員女網友在Dcard以「分發結果出爐，超後悔的怎麼辦？」為題發文分享，填志願時原本選了離家近的缺額，轉念間決定改成中央缺額（外縣市）在前、地方缺額在後，最後果然被分發到中央單位，讓她直呼「超後悔」，更因而與男友引發爭執，引起網友們熱議。

還原填選志願的過程，原PO指出起初與男友共識，以地方缺額優先，不料最後送出前決定改動志願順序，將中央缺額放前、地方缺額在後。按照原本預想，如果她沒改動志願序，加上離家近的缺額沒人填，應該會如男友所願留在家鄉，結果被分發到中央單位，小倆口更因此爆發分手危機，讓原PO坦言「好後悔、好想換」。

貼文一出，過來人「一面倒」皆認為原PO的選擇是對的，不只職務較單純，升官也相較地方快速，「中央缺升得快，而且歷練有助於妳未來公職生涯，妳未來會感謝妳的手殘」、「中央好啊！穩定發展又不會有太多地方政治的介入」、「妳是聰明的，中央優於地方，地方鳥人、鳥事、鳥民眾很多」、「公務員勝利方程式，去中央單位升到八等後調地方」。

不過，也有網友認為職場環境或升遷機會還是要看運氣，認為沒事先告知男友，能理解對方為何生氣，「這是尊重問題」、「能理解為什麼男友會很生氣，不是妳不能改去中央，而是明明就已經討論好了，妳卻打亂計畫都不用先講，而且這還是會影響好幾年的選擇」、「房子都買在南部，填中央缺。我覺得男友反應很正常阿」。

對此，原PO也於留言中透露轉念原因，由於身邊同學跟弟媳都是公務員，2人都說中央單位較好，且南區如果有缺額，只需一年多就可以調回來，不料結果讓男友爆氣。她最後也更新近況，「已經確定無法挽回，會去報到，但之後要不要調回家鄉就再看看了」。