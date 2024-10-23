屏東大學國考電腦試場揭牌 提供984席應試座位

考選部長劉孟奇今天出席屏東大學電腦試場揭牌典禮，這次經認證的屏東大學，可提供交通便利的民生校區及屏商校區計17間試場、984席應試座位，提供南台灣質優量多的國考電腦應試座位。

考選部透過新聞稿表示，為深化國考客群優質服務，積極擴大推動電腦化測驗考試採行類科，並廣邀全台大專校院參加電腦試場認證，在各地區廣設電腦試場，透過嚴謹的認證程序，建置具安全性及穩定性電腦環境供應考人應試。

考選部指出，考選部8月與屏東大學攜手，完成國家考試電腦試場認證，考選部長劉孟奇與屏東大學校長陳永森今天在屏東大學舉行揭牌典禮。

考選部表示，屏東大學是台灣高等教育史上首見傳承與融合高教、技職及師培三大體系的綜合型優質大學；充分應用學校多元能量、凝聚全校共識，積極參與國家考試電腦試場認證，提供南台灣質優量多的國家考試電腦應試座位。

考選部說明，這次認證屏東大學提供交通便利的民生校區及屏商校區計17間試場、984席應試座位及試務人力服務；除就地服務屏東大學學生在母校應試外，並造福屏東地區大仁科技大學、美和科技大學、慈惠護專管理專校等在地心理師、護理師、藥師、營養師、物理治療師等學子。

考選部表示，能擴大服務嘉義、台南、高雄等南台灣計17間學校醫事體系應考人，參與國家考試電腦化測驗，誠摯感謝屏東大學辛勞付出及積極貢獻社會責任。