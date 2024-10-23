快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

屏東大學國考電腦試場揭牌 提供984席應試座位

中央社／ 台北23日電
考選部長劉孟奇。(聯合報系記者黃義書／攝影)
考選部長劉孟奇。(聯合報系記者黃義書／攝影)

考選部長劉孟奇今天出席屏東大學電腦試場揭牌典禮，這次經認證的屏東大學，可提供交通便利的民生校區及屏商校區計17間試場、984席應試座位，提供南台灣質優量多的國考電腦應試座位。

考選部透過新聞稿表示，為深化國考客群優質服務，積極擴大推動電腦化測驗考試採行類科，並廣邀全台大專校院參加電腦試場認證，在各地區廣設電腦試場，透過嚴謹的認證程序，建置具安全性及穩定性電腦環境供應考人應試。

考選部指出，考選部8月與屏東大學攜手，完成國家考試電腦試場認證，考選部長劉孟奇與屏東大學校長陳永森今天在屏東大學舉行揭牌典禮。

考選部表示，屏東大學是台灣高等教育史上首見傳承與融合高教、技職及師培三大體系的綜合型優質大學；充分應用學校多元能量、凝聚全校共識，積極參與國家考試電腦試場認證，提供南台灣質優量多的國家考試電腦應試座位。

考選部說明，這次認證屏東大學提供交通便利的民生校區及屏商校區計17間試場、984席應試座位及試務人力服務；除就地服務屏東大學學生在母校應試外，並造福屏東地區大仁科技大學、美和科技大學、慈惠護專管理專校等在地心理師、護理師、藥師、營養師、物理治療師等學子。

考選部表示，能擴大服務嘉義、台南、高雄等南台灣計17間學校醫事體系應考人，參與國家考試電腦化測驗，誠摯感謝屏東大學辛勞付出及積極貢獻社會責任。

劉孟奇 屏東

延伸閱讀

高科大車辨常故障…總務長兄勾結弟公司包工程 起訴求重刑

成功湖相隔15年清淤！成功大學學生穿青蛙裝 助撈湖底魚龜

刪警特刺青、身高限制 考選部：經詢專家和機關意見

山陀兒颱風最悲摧的學校 他曝6校區「剛好同路徑」輪流掃過

相關新聞

屏東大學國考電腦試場揭牌 提供984席應試座位

考選部長劉孟奇今天出席屏東大學電腦試場揭牌典禮，這次經認證的屏東大學，可提供交通便利的民生校區及屏商校區計17間試場、9...

台灣台語認證考試即日起報名 8月場次首採電腦化測驗

教育部訂於2025年3月及8月舉辦2次台灣台語認證考試。2025年3月台灣台語考試報名時間自113年10月21日上午9時...

先了解自己再打造讀書計畫 他落榜四次後拿下普考榜首

只花一年半時間，鄭宇浩今年便考上高普考雙榜教育行政，還是普考榜首。看似「學霸」的他，其實曾在一年內歷經連續四次落榜，差點...

落榜4次 量化讀書進度 登普考榜首

只花一年半時間，鄭宇浩今年便考上高普考雙榜教育行政，還是普考榜首。

警察特考 擬刪身高、刺青限制

考試院擬修改公務人員特種考試警察人員考試規則第八條，刪除刺青、身高等報考限制。警大前教授游毓蘭昨表示，此事茲事體大，她對...

警特考擬刪「身高、刺青」限制 游毓蘭嘆：茲事體大、整個無言

考試院擬修改公務人員特種考試警察人員考試規則第八條，刪除刺青、身高等報考限制。國民黨前立委游毓蘭今日表示，她對此無言，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。