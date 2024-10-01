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展國家語言推動一致性 閩南語認證考試改稱「台灣台語」
配合行政院的國家語言整體發展方案書面用語規範，教育部昨天正式公告，「閩南語語言能力認證考試規費收費標準」名稱修正為「台灣台語語言能力認證考試規費收費標準」。
教育部透過文字說明，行政院於民國111年8月22日國家語言發展報告核定函示，展現國家語言推動一致性，未來國家語言發展報告或其他文書資料，應參酌國家語言整體發展方案書面用語有關規範，優先使用「台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」規定。
另外，教育部提到，文化部今年6月20日函文也補充有關國家語言書面建議用語使用原則，指「優先使用」是希望未來於同一文件中，為求一致及整體性，可參照使用第1組書面建議用語（台灣原住民族語言、台灣平埔族群語言、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語）。
配合行政院和文化部函示，教育部表示，7月已預告修法，將現行的「閩南語語言能力認證考試規費收費標準」，修正為「台灣台語語言能力認證考試規費收費標準」，9月30日正式公告。
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