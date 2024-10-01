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公費留學考10月5日登場 359人報考、預定錄取161人

中央社／ 台北1日電
教育部113年公費留學考試訂於10月5日在台灣大學舉行筆試，今年合格報考人有359人，預定錄取161人。圖／聯合報系資料照片
教育部113年公費留學考試訂於10月5日在台灣大學舉行筆試，今年合格報考人有359人，預定錄取161人。圖／聯合報系資料照片

教育部113年公費留學考試訂於10月5日在台灣大學舉行筆試，今年合格報考人有359人，預定錄取161人，筆試成績單將於11月公布，12月舉行面試。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部113年公費留學考試將於10月5日舉行筆試，試場位於台灣大學普通教學館，請考生於10月5日前至報名系統確認報名時所填的學門、研究領域、留學國別等事項無誤後，自行下載列印准考證。

考生應試時須攜帶准考證、個人身分證件，當日如不慎遺失准考證，請自行重新上網補列印或至試務中心辦理補發；如未攜帶任何身分證明文件，請於考試前至試務中心填寫暫准應試切結書、拍照存證後才能入場應試；除了可使用計算機的部分專門考科外，其餘考科一律不得使用計算機。

教育部表示，113年公費留學考試合格報考人有359人，預定錄取161人（一般公費留學111名、勵學優秀公費留學10名、原住民公費留學20名、身心障礙公費留學10名、赴新南向國家公費留學10名）；筆試成績單將於11月8日寄發，12月7、8日舉行面試，12月31日公告錄取榜單。

公費 教育部 留學

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