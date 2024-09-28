下部隊狂K書 考上警專

一般人認為當兵是浪費時間、對準備考試有害無益，不過楊睿秝卻善用下部隊時間專注準備。他說，正因為當兵無聊沒事做，排除其他干擾後，軍營成為最佳Ｋ書中心，讓他準備四年後，如願考上一一三年警專乙組行政警察科。

楊睿秝在廿二歲那一年決定考警專。他表示，原本信心滿滿認為第一年就會考上，結果因為國文差幾分沒上。第二年再考又沒過。他決定廿五歲沒考上就放棄當警察的夢想。

在這最後的關鍵一年，楊睿秝竟又收到兵單，有四個月的時間必須服兵役。他把教材和考題放在手機裡，沒事時便拿起手機備考，發現當兵時看的書反而印象特別深刻，最後順利考上警專。

「我這輩子所擁有的所有國學常識都在當兵時讀完。」楊睿秝透露，沒出操時都在閱讀手機上的考試材料，包括國學常識與名言佳句。一天也會背廿、卅個英文單字。

楊睿秝建議考生，歷屆考古題都要做，考試前的生活作息，最好根據考試時間調整。他認為準備國考很難一次就上，「堅持很重要」。