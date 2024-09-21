首屆檔案管理人員認證 千人到考
國家發展委員會檔案管理局21日首度舉辦「檔案管理人員專業認證基礎級考試」，分別於北、中、南3考區舉辦考試，報考人數1,076人，到考人數1,014人，到考率94.2％，整體應試情形良好。
檔案管理局林秋燕局長說明，為普及檔案專業人才，提升檔案管理品質與成效，檔案管理局今年首度舉辦檔案人員專業認證基礎級考試，採「考訓合一」，考生須先完成指定學習課程才有資格報名考試，合格者頒予專業認證合格證明。林局長進一步表示，檔案管理專業能力提升，是簡化流程及提升效率的不二法門，期盼獲得認證能為個人增進自我職涯競爭力，也能為機關注入更專業的管理量能。
檔案管理局指出，今日考試於北區致理科技大學、中區修平科技大學及南區正修科技大學同步登場，配合國家考試數位化政策，採電腦化測驗，於今日上午完成，考試範圍為檔案管理專業基本概念與基礎實務能力，涵蓋規劃管理、立案編目與清理、保存與維護、服務與推廣、資通訊等5大關鍵能力。
檔案管理局說明，檔案管理人員專業認證包含基礎級與進階級兩級認證，今日舉行基礎級考試，明年將首度開辦進階級考試，歡迎公私部門檔案管理從業人員及有志從事檔案領域工作者踴躍報名，一同提升檔案管理成效及自我職涯競爭力。
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