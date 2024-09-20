備考4年堅持每天有me time 沉浸式學習她摘下高考狀元

游詠馨台大社會研究所畢業後，考了三年的司法特考都沒上。她心念一轉決定走回本行報考高普考的社會行政，不但一次考上，還摘下今年的高考社會行政狀元與普考社會行政榜眼。回首長達四年的考公職之路，她認為「好好生活，才能好好考試」。即使到了考前衝刺的最後時刻，她依然保有每天十點後的「me time (自己的時光)」—放鬆、只做自己想做的事，從中得到養分與力量。

游詠馨大學念社會系，大三實習觀護工作時，發現自己對觀護人這份職業相當有興趣。大四立下志向考司法特考裡的觀護人考試，但也為自己開另一道門—繼續念社會所碩士。碩士畢業後，她一邊工作一邊考司法特考，連續三年都沒考上。

「我很清楚觀護人是我喜歡的工作，卻怎麼都考不上。」游詠馨曾通過筆試，卻在面試後被刷下，形容當時的心情是「走到了門口、大門卻沒打開」。她即將面臨30大關、卻還沒有穩定工作，「為什麼我的路走得比別人辛苦、比別人久？」這是考生最常遇到的「心魔」，必須靠自己消化與轉化。

游詠馨決定迎戰「心魔」。她檢視自己，認為自己非法律本科系出身，如刑法、刑訴專業科目比較難準備。她念社會系所七年，對社會政策和社會議題也相當有興趣，決定再給自己一次國考的機會，走回自己的本行考社會行政。

考的是本行，游詠馨發現這次的備考跟司法特考完全不同，可以把自己整個丟到社會學的氛圍中。她形容這一年的備考是「沉浸式學習」，除了上補習班，還會自己看新聞報導、到圖書館找資料，愈念愈有興趣。

「筆記式學習」也是游詠馨的備考秘訣。她明確切割備考時間，前六個月跟著補習班唸書，後六個月自己設定主題，每個月有不同的進度，並開始做筆記。「別人的整理方式是別人的，你必須找到適合自己的整理方式。」游詠馨指出，作筆記不能靠別人，必須用自己的方式分析課本教材、整理考古題重點與考試結構。以她為例，會用主題整理筆記，如在「家暴」主題下，將社會政策與社會學的相關法條都整理進來，反覆閱讀融會貫通。

備考時間長達四年，游詠馨體認「好好生活很重要 」。即使到了考前衝刺的最後時刻，她也會設定每天晚上十點後就是「me time 」—享受放鬆、只做自己想做的事。她利用「me time 」電繪、經營自媒體，確保自己不會因為考試而忘了自己最想要的生活與追求。「只有好好生活，才能好好考試。」這是游詠馨對這段「考公職人生」的體悟。