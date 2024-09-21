每晚準時放鬆 高考一次摘狀元

游詠馨台大社會研究所畢業後，考了三年的司法特考都沒上。她心念一轉決定走回本行，報考高普考的社會行政，不但一次考上，還摘下今年的高考社會行政狀元與普考社會行政榜眼。

回首長達四年的考公職之路，她認為「好好生活，才能好好考試」。即使到了考前衝刺的最後時刻，她依然保有每天的「me time（自己的時光）」，放鬆、做自己想做的事，從中得到養分與力量。

游詠馨大四時，立志考司法特考裡的觀護人考試，卻連續三年都沒考上。眼看即將面臨卅大關、卻還沒有穩定工作，「為什麼我的路走得比別人辛苦、比別人久？」

游詠馨決定迎戰「心魔」，重新檢視自己，認為非法律本科出身，刑法、刑訴專業科目較難準備。而自己念社會系所七年，對社會政策和社會議題也相當有興趣，決定走回「本行」，改考社會行政。

她形容這一年的備考是「沉浸式學習」，除了上補習班，還會自己看新聞報導、到圖書館找資料，愈念愈有興趣。前六個月跟著補習班念書，後六個月自己設定主題，每個月都有不同的進度，並開始做筆記，用自己的方式分析課本教材、整理考古題重點與考試結構。像是在「家暴」主題下，將社會政策與社會學的相關法條都整理進來，反覆閱讀融會貫通。

備考長達四年，游詠馨體認「好好生活很重要」。即使到了考前衝刺最後時刻，她也設定每晚十時後就是「me time」，放鬆、做自己想做的事。「只有好好生活，才能好好考試。」這是游詠馨對這段「考公職人生」的體悟。