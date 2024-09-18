高普考放榜！她總成績「差1.2分」超嘔 過來人崩潰：1情況壓力更大

今（18）日是高普考放榜日，許多考生感到既興奮又緊張。不過，幾家歡樂幾家愁，有女網友在Dcard透露，自己身為全職考生兩年，但今年總成績卻差1.2分而落榜，難過嘆「我是不是真的很失敗？」

原PO表示，今天高普考放榜後，她發現自己總成績差1.2分而落榜，「全職第二年還是沒上，我是不是真的很失敗？辜負了父母的期待，也對不起自己」。原PO指出，分數只差一點點讓她非常嘔，但最後還是只能怪自己不夠努力，並對其他落榜的網友們喊話，「沒上榜的朋友，我們一起加油！地特（地方特考）一定會上」。

貼文一出，部分落榜的網友分享心情，「我也是～超難過，我已經找工作了，要邊工作邊考」、「我也全職第二年，只上普考而且排名很靠後，感覺自己這兩年的時間好像都白費了」、「全職三年落榜，但不是高普考，別灰心，邊工作邊考吧」、「全職第一年落榜了，自己是還能接受，但可怕的是這禮拜六回外婆家會有來自親戚的各種關切，這才是壓力最大的」。

還有人建議原PO可以專心準備地方特考，「別灰心，地特衝起來！」、「一起重拾心情，繼續再戰地特，加油」、「相信妳地特就會上榜了～加油」、「全職一年落榜，真的好挫折，地特加油」。

據「考選部」官網公告，「113年公務人員高等考試三級考試暨普通考試」於今（18）日上午11點在考選部國家考場公告欄榜示，上午11點20分起，考生可於考選部全球資訊網站查榜，同日下午12時20分起應考人亦可於國家考試網路報名資訊系統個人報名網頁查詢考試成績。