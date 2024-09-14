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痛刪社交軟體 拚1年考上普考

聯合報／ 記者陳宛茜
鍾桂玉大學畢業就考上有「死亡之組」之稱的普考一般行政。圖／鍾桂玉提供
鍾桂玉大學畢業就考上有「死亡之組」之稱的普考一般行政。圖／鍾桂玉提供

鍾桂玉大學一畢業，就考上有「死亡之組」之稱的普考一般行政，可說是超級幸運兒。但其實她準備考試這一年，臉書等社交軟體全刪了，抵抗誘惑，每天中午第一個進補習班搶「聽課第一排」，考完也不鬆懈，依舊天天上補習班，直到放榜確定考上的那一天。她說，父母工作太辛苦，希望能透過考公職「改變自己的人生」。

鍾桂玉大學念的是科技管理，但發現自己對科技業沒興趣，大四開始準備考公職。為了隔絕誘惑，她刪掉臉書、ＩＧ等所有社交軟體，每天上午八時進學校自習室、半夜十二時才回宿舍睡覺，「朋友都說我消失了」。且整整一年、每天都排第一個畫位、畫第一排。「坐補習班第一排的都會考上。」鍾桂玉說，這是行政法老師的名言，理由不是風水之說，而是會搶前三排的學生都特別認真。

鍾桂玉也堅持補習方式選「面授」。她表示，「線上」是自己抓進度容易怠惰；「面授」則在同儕壓力下會督促自己上課。

如此繃緊神經備考，總有彈性疲乏的時刻。鍾桂玉說，感到疲乏就會到操場跑步運動，但會戴耳機聽上課時錄下的錄音檔，尤其是老師念誦的法條和憲法小故事。「失眠時聽、運動時聽、打掃時也會聽」，久了法條就會進入潛意識，考試時自然迸出。

鍾桂玉說，考生看到申論題題目卻下不了筆時，可以從考卷中的選擇題找可引用的文句。以政治學為例，選擇題中一定會出現跟申論題類似的題目，考生旁敲側擊便可以寫出東西。

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