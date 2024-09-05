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113年高普考 增列增額錄取1920名額

中央社／ 台北5日電
考試院大門。記者侯永全攝影／聯合報系資料照
考試院大門。記者侯永全攝影／聯合報系資料照

考試院今天說，民國113年高普考預計9月18日榜示，為因應用人機關新增的任用需求、維護應考人權益，有必要在看守期間召集會議，通過高普考試增列增額錄取名額案，總計增列增額錄取名額1920名。

考試院透過新聞稿表示，113年公務人員高等考試三級考試暨普通考試第一試（筆試），預訂9月18日榜示。這項考試原提報需用名額為5863名，為因應用人機關新增任用需求，考試院依考試院會議規則第5條之1規定召開113年9月5日會議，通過高普考試增列增額錄取名額案，總計增列增額錄取名額1920名。

考試院說，依公務人員考試法第3條規定，公務人員考試，應依用人機關年度任用需求決定正額錄取人員，依序分配訓練；並得視考試成績增列增額錄取人員，列入候用名冊。

考試院指出，這項考試用人機關提報需用名額共計5863名，包括高考三級3864名、普通考試1999名，經考試院會議通過並公告在案。因應用人機關仍有任用需求，考選部向考試院提報這項考試增額錄取需求，高考三級考試擬增額627名、普通考試擬增額1293名。

考試院說，依典試法及公務人員考試增額錄取名額處理要點規定，這項考試增額錄取名額應提考試院會議報告後，列入典試委員會第2次會議議程，由典試委員會依典試法規定決定。

考試院表示，由於高普考第一試將在9月18日榜示，相關考試作業程序時程緊迫，增列增額錄取名額案應屬考試院會議規則第5條之1的「緊急必要事項」，考試院今天召開會議，通過高普考增列增額錄取名額案，使考選部得以接續辦理相關試務作業、如期榜示，以維護應考人權益，符應機關用人需求。

考試院指出，公務人員高普考是政府機關進用初任公務人力主軸，也是青年學子進入公職領域服務最主要的管道，增額錄取名額案攸關應考人權益，以及各機關人力進用能否及時滿足。

考試院說，依規定須經提報考試院會議程序後，再由典試委員會議決定考試錄取標準及錄取人數。因此考試院有必要在看守期間召集會議准予增列，以使這項考試的辦理程序符合相關法令規定。

人權 考試院 高普考

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