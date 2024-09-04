讀書快卻考不過！全職考生絕望喊「永遠都不會上」 過來人力薦1方法

聯合新聞網／ 綜合報導
大部分希望成為律師的學生在畢業後，會選擇參加國家考試，並為此努力讀書。示意圖／ingimage
大部分希望成為律師的學生在畢業後，會選擇參加國家考試，並為此努力讀書。示意圖／ingimage

大部分希望成為律師的學生在畢業後，會選擇參加國家考試，並為此努力讀書。日前，一名女網友在Dcard透露，她已詳細安排讀書計畫，且平時讀書速度很快，一天大概能讀100多頁，但最近律師考試一試卻落榜，忍不住崩潰問「到底哪裡出問題？」

原PO以「有人可以幫幫我嗎？讀書很絕望」為題稱，自己這次律師考試一試僅獲得320幾分，未成功錄取，準備再當一年的全職考生，但她完全不知道自己為何成績不高導致落榜，「可能我自己有盲點沒有注意到，這樣下去感覺永遠都考不過」。

原PO說明，她已經詳細安排讀書計畫，且自己讀書速度很快，大概一小時能看15至20頁，一天能讀100多頁，「但我就是沒有做筆記」。她指出，自己因為抓不到重點，所以乾脆不做筆記，可是讀完書後，卻只能說出大概內容，難以仔細解釋，「目前思考我讀書很快，是不是多唸幾次增加記憶力？」

為了成功通過考試，原PO還特地報名改題班，但老師只能針對考卷給意見，因此她還是不知道自己的讀書方式出了什麼問題，希望透過發文尋求相關經驗。

貼文底下，許多過來人建議原PO做筆記，「肯定要做筆記的！沒做筆記我自己都記不起來」、「用看的很難記憶，如果抓不到重點做筆記就全抄，用最笨的方法試試看，抄久了記憶也會比較深刻」、「看很快是一回事，有沒有讀進去又是一回事」、「個人認真建議要學習做筆記！做筆記是訓練自己去針對一個主題做統整、抓重點」。

Dcard 做筆記 律師

延伸閱讀

她讚好市多1日本水果多汁又好吃 老饕點頭：忘不掉的滋味

同事、路人都在穿！服飾店瘋賣1單品 過來人激推：舒適又萬用

真的慾火焚身？美女直播主拍「色色廚房」竟起火狂燒 性感直播慘成災難片

柯文哲無保請回被撤...王世堅PO「1表情符號」超酸 網笑翻：不用跳了

相關新聞

讀書快卻考不過！全職考生絕望喊「永遠都不會上」 過來人力薦1方法

大部分希望成為律師的學生在畢業後，會選擇參加國家考試，並為此努力讀書。日前，一名女網友在Dcard透露，她已詳細安排讀書計畫，且平時讀...

高考二級增11名額 暫定錄取70人

考試院院會今日通過，民國113年公務人員高等考試二級考試增列需用名額11名，以滿足用人機關實際需求。

不看科系「低門檻」國營企業有哪些？過來人曝1工作：好上榜

國營企業因為薪水穩定，是不少人求職的目標。一名網友分享，想報考工作門檻較低的國營企業，但不知道該報考什麼職缺？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「薪資比他們低」公務員想改當約聘 網曝內幕：不是這類人只會更慘

公務員薪資待遇不差，工作性質穩定，但若遇到「錢少事多」的單位，可能成為年輕人放棄鐵飯碗的原因。近日，一名公務員表示自己領的薪水比單位內有些約聘人員低，承擔的責任及工作量卻是2倍，因此萌生想改當公家單位約聘人員的想法。文章一出，引來不少網友勸退，並透露在特定條件下的約聘人員才會過得好。...

高中就「雙主修」一次考上警專 他立定目標當孤鳥也不怕

一般學生要到大學才會有雙主修，但為了考上警專，石睿璿卻從高二便開始過著雙主修的學生生活，一邊念商科專業科目，一邊念考警專...

高二起「雙主修」 應屆考上警專

一般學生要到大學才會有雙主修，但為了考上警專，石睿璿卻從高二便開始過著「雙主修」的學生生活，一邊念商科專業科目，一邊念考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。