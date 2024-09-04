讀書快卻考不過！全職考生絕望喊「永遠都不會上」 過來人力薦1方法

大部分希望成為律師的學生在畢業後，會選擇參加國家考試，並為此努力讀書。日前，一名女網友在Dcard透露，她已詳細安排讀書計畫，且平時讀書速度很快，一天大概能讀100多頁，但最近律師考試一試卻落榜，忍不住崩潰問「到底哪裡出問題？」

原PO以「有人可以幫幫我嗎？讀書很絕望」為題稱，自己這次律師考試一試僅獲得320幾分，未成功錄取，準備再當一年的全職考生，但她完全不知道自己為何成績不高導致落榜，「可能我自己有盲點沒有注意到，這樣下去感覺永遠都考不過」。

原PO說明，她已經詳細安排讀書計畫，且自己讀書速度很快，大概一小時能看15至20頁，一天能讀100多頁，「但我就是沒有做筆記」。她指出，自己因為抓不到重點，所以乾脆不做筆記，可是讀完書後，卻只能說出大概內容，難以仔細解釋，「目前思考我讀書很快，是不是多唸幾次增加記憶力？」

為了成功通過考試，原PO還特地報名改題班，但老師只能針對考卷給意見，因此她還是不知道自己的讀書方式出了什麼問題，希望透過發文尋求相關經驗。

貼文底下，許多過來人建議原PO做筆記，「肯定要做筆記的！沒做筆記我自己都記不起來」、「用看的很難記憶，如果抓不到重點做筆記就全抄，用最笨的方法試試看，抄久了記憶也會比較深刻」、「看很快是一回事，有沒有讀進去又是一回事」、「個人認真建議要學習做筆記！做筆記是訓練自己去針對一個主題做統整、抓重點」。