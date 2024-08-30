機器夠Oliver導覽 「Kiss Science」引青少年科研火苗
國科會今日舉辦「2024 Kiss Science」活動宣傳記者會，鼓勵學童及青少年透過不同視角理解科學。國科會副主委陳炳宇說，希望透過系列活動，在中小學生心中種下對科研的小小火苗，現場也有台灣第一隻自主研發的機器夠Oliver擔任解說員，展現科研的創意和能量。
國科會自2019年起，每年舉辦Kiss Science活動，今年已邁入第6屆，今年將於9月21日、22日開放科技大樓1、2樓，首次舉辦「Kids’ Science—小小科學家來敲門」，並自10月5日起，以5個周休假期，陸續開放全臺124個科研場域，活動規模是歷年最大。
陳炳宇指出，Kiss Science活動旨在拉近青少年和科研之間的距離，AI更是今年活動的焦點之一。他列舉，本次活動共邀請25個AI科技相關的場域參與，如清大智慧牛棚透過智慧發球機、智慧球棒、智慧打擊軌跡分析系統，可有效率增進運動員在棒球場的表現；工研院「我視AI魚缸」為國際首創案例，曾獲2023美國「消費性電子展創新獎」，為整合虛實的智慧育樂設施。
另外，陳炳宇也感謝台大機械系教授郭重顯商借機器狗Oliver擔任導遊，不只在記者會現場安排機器狗Oliver擔任導遊，搭配動畫，帶領來賓進行一場科學小旅行，Oliver也將在活動現場亮相，希望透過創意方式，吸引民眾踴躍參加。
國科會為強化科普分齡分眾推廣，今年首度推出「Kids’ Science—小小科學家來敲門」，針對國小生打造為期兩天的科學遊樂園，透過「科學市集」、「科學影城」及「科學大驚奇」等寓教於樂的活動，結合闖關遊戲，帶領小學生了解日常生活中的科學。
國科會說明，今年共開放124個場域，除中研院、政府部會及其主管法人轄下研究中心、大學實驗室、3個科學園區、4艘海研船、1艘漁業試驗船，以及3個新創基地之外，另有16家企業共襄盛舉。國科會希望透過定時導覽、動手做實驗、科普演講、影片賞析、科學營隊等超過300場次的科普活動，讓青年學子盡情享受探索科學的樂趣。
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