不看科系「低門檻」國營企業有哪些？過來人曝1工作：好上榜

國營企業因為薪水穩定，是不少人求職的目標。一名網友分享，想報考工作門檻較低的國營企業，但不知道該報考什麼職缺？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「適合非相關科系的國營考試」為題發文，指出自己就讀體育系，目前在清潔隊任職，因薪水太低，想轉換到國營企業，不過因為就讀體育系，和開出的職缺都沒關係，好奇發問「有沒有門檻比較低的國營考試？」。

貼文一出後，多數網友表示「台鐵，台水，台電，中油僱員幾乎都可以考，沒科系限制」、「台電配電歡迎你，只不過可能比較危險就是」、「台電配電，聽説原本是護士或空姐的也有，就是複試的單槓要拉上去，跟試用期的訓練要挺過去這樣」、「那年受訓的時候，也有同學是清潔隊考進來的（我們是輸電工程）、「（台電輸電工程）筆試分數夠就可以了」。