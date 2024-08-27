聽新聞
test
0:00 / 0:00
不看科系「低門檻」國營企業有哪些？過來人曝1工作：好上榜
國營企業因為薪水穩定，是不少人求職的目標。一名網友分享，想報考工作門檻較低的國營企業，但不知道該報考什麼職缺？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「適合非相關科系的國營考試」為題發文，指出自己就讀體育系，目前在清潔隊任職，因薪水太低，想轉換到國營企業，不過因為就讀體育系，和開出的職缺都沒關係，好奇發問「有沒有門檻比較低的國營考試？」。
貼文一出後，多數網友表示「台鐵，台水，台電，中油僱員幾乎都可以考，沒科系限制」、「台電配電歡迎你，只不過可能比較危險就是」、「台電配電，聽説原本是護士或空姐的也有，就是複試的單槓要拉上去，跟試用期的訓練要挺過去這樣」、「那年受訓的時候，也有同學是清潔隊考進來的（我們是輸電工程）、「（台電輸電工程）筆試分數夠就可以了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言