快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

114專技高考醫師等考試 明年1月17日起舉行

中央社／ 台北23日電

考試院會昨天通過114年第一次專技高考醫師等11類科考試，訂於明年1月17日至19日分梯次舉行，至於114年第一次專技高考營養師、護理師、社工師考試，則訂於明年2月8日起舉行。

因第14屆考試院無法如期就任，第13屆考試院決定在卸任前啟動權宜措施，提前請辦預定在明年1至2月舉辦的3項考試，由考試院長黃榮村核提現任考試委員擔任典試委員長，以符合典試法規定。考試院會昨天通過相關考試期程，考試院今天透過新聞稿發布內容。

考試院指出，114年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試，訂於明年1月17日至19日分梯次在台北、台中、台南、高雄及花蓮等5考區同時舉行，並預訂於今年年10月8日至17日受理報名。

考試院說明，這項考試設醫師第一階段考試、醫師第二階段考試、中醫師第一階段考試、中醫師第二階段考試、牙醫師第一階段考試、牙醫師第二階段考試、藥師第一階段考試、藥師第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等11類科，均採網路報名及電腦化測驗方式辦理。

考試院表示，有關這項考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均分別依照各相關考試規則之規定辦理，相關資訊將於受理報名前兩週載明於應考須知及考選部全球資訊網，請應考人留意相關考試訊息，並盡早準備，以利應試。

此外，考試院會昨天也通過，114年第一次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試，訂於明年2月8日至9日於台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮及金門7考區同時舉行，並預訂於今年10月15日至24日受理報名。

考試院強調，為深化國家考試電腦化測驗發展，本次營養師及護理師考試均採電腦化測驗，社會工作師考試則維持紙筆作答方式辦理。有關這項考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均分別依照各相關考試規則之規定辦理，相關資訊將於受理報名前兩週載明於應考須知及考選部全球資訊網，請應考人留意相關考試訊息，並盡早準備，以利應試。

中醫 考試院 醫師

延伸閱讀

保訓會主委郝培芝將任駐法大使 黃榮村頒功績、考銓獎章

113年外交民航原住民族特考 增列需用名額52名

台南中醫師發願建永康開天聖明宮 8年庇佑31生考上醫科

今節氣處暑易「燥」 ！中醫師提醒別碰這幾類食物

相關新聞

「薪資比他們低」公務員想改當約聘 網曝內幕：不是這類人只會更慘

公務員薪資待遇不差，工作性質穩定，但若遇到「錢少事多」的單位，可能成為年輕人放棄鐵飯碗的原因。近日，一名公務員表示自己領的薪水比單位內有些約聘人員低，承擔的責任及工作量卻是2倍，因此萌生想改當公家單位約聘人員的想法。文章一出，引來不少網友勸退，並透露在特定條件下的約聘人員才會過得好。...

高中就「雙主修」一次考上警專 他立定目標當孤鳥也不怕

一般學生要到大學才會有雙主修，但為了考上警專，石睿璿卻從高二便開始過著雙主修的學生生活，一邊念商科專業科目，一邊念考警專...

高二起「雙主修」 應屆考上警專

一般學生要到大學才會有雙主修，但為了考上警專，石睿璿卻從高二便開始過著「雙主修」的學生生活，一邊念商科專業科目，一邊念考...

有牌會計師！妹子任公職3年想跳槽業界 網搖頭：入職4年沒加過薪

許多人嚮往公職穩定的工作環境，但也有人上榜後才發現自己不適合。一位在公家單位從事會計的網友發文表示，最近看著身邊同事每天為了工作忙碌，讓她猶豫是否要趁著年輕，跳槽到業界當會計，認為公職不是她想要的生活...

每周一天耍廢她卻摘下地特狀元 「認清自己」是備考關鍵

考公職的全職考生面對許多壓力，備考時往往戰戰兢兢、不敢鬆懈，楊子儀卻讓自己每周放假「耍廢」一天，反而考上112年地方特考...

自訂耍廢日 短衝考生變地特狀元

準備國考的全職考生有許多壓力，備考時往往戰戰兢兢、不敢鬆懈，楊子儀卻每周放假「耍廢」一天，反而考上一一二年地方特考三等人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。