114專技高考醫師等考試 明年1月17日起舉行

考試院會昨天通過114年第一次專技高考醫師等11類科考試，訂於明年1月17日至19日分梯次舉行，至於114年第一次專技高考營養師、護理師、社工師考試，則訂於明年2月8日起舉行。

因第14屆考試院無法如期就任，第13屆考試院決定在卸任前啟動權宜措施，提前請辦預定在明年1至2月舉辦的3項考試，由考試院長黃榮村核提現任考試委員擔任典試委員長，以符合典試法規定。考試院會昨天通過相關考試期程，考試院今天透過新聞稿發布內容。

考試院指出，114年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試，訂於明年1月17日至19日分梯次在台北、台中、台南、高雄及花蓮等5考區同時舉行，並預訂於今年年10月8日至17日受理報名。

考試院說明，這項考試設醫師第一階段考試、醫師第二階段考試、中醫師第一階段考試、中醫師第二階段考試、牙醫師第一階段考試、牙醫師第二階段考試、藥師第一階段考試、藥師第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等11類科，均採網路報名及電腦化測驗方式辦理。

考試院表示，有關這項考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均分別依照各相關考試規則之規定辦理，相關資訊將於受理報名前兩週載明於應考須知及考選部全球資訊網，請應考人留意相關考試訊息，並盡早準備，以利應試。

此外，考試院會昨天也通過，114年第一次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試，訂於明年2月8日至9日於台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮及金門7考區同時舉行，並預訂於今年10月15日至24日受理報名。

考試院強調，為深化國家考試電腦化測驗發展，本次營養師及護理師考試均採電腦化測驗，社會工作師考試則維持紙筆作答方式辦理。有關這項考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均分別依照各相關考試規則之規定辦理，相關資訊將於受理報名前兩週載明於應考須知及考選部全球資訊網，請應考人留意相關考試訊息，並盡早準備，以利應試。