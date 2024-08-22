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113年外交民航原住民族特考 增列需用名額52名

中央社／ 台北22日電

考試院會今天通過，民國113年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員及原住民族考試增列需用名額52名，加上原本公告的需用名額，總計暫定需用名額為282名。

考試院透過新聞稿表示，原本這3項考試的需用名額總計230名，包含外交特考43名、民航特考46名、原住民族特考141名；這次依據行政院人事行政總處提報缺額，增列需用名額共計52名。

考試院指出，其中，外交特考三等考試增列需用名額3名，民航特考三等考試增列需用名額1名，原住民族特考增列需用名額48名，包含三等考試24名、四等考試21名、五等考試3名。

考試院表示，這次增列的需用名額，加上原本公告的需用名額，總計暫定需用名額為282名，包含外交特考46名、民航特考47名、原住民族特考189名。各類科組別增列需用名額情形，請至考選部網站查詢。

民國113年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試，定於9月7日到9日舉行。

原住民 考試院 行政人員

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