「薪資比他們低」公務員想改當約聘 網曝內幕：不是這類人只會更慘

公務員薪資待遇不差，工作性質穩定，但若遇到「錢少事多」的單位，可能成為年輕人放棄鐵飯碗的原因。近日，一名公務員表示自己領的薪水比單位內有些約聘人員低，承擔的責任及工作量卻是2倍，因此萌生想改當公家單位約聘人員的想法。文章一出，引來不少網友勸退，並透露在特定條件下的約聘人員才會過得好。

一名公務員在Dcard發文表示目前雖然是正職，但領的薪水比單位內有些約聘僱人員還低，承擔的責任及工作量卻是2倍。「工作不穩定對他們可能是缺點，但對我來說是優點，因為約聘時間到可以休息，放鬆一段時間，之後再應徵約聘臨時人員」，原PO認為這樣的人生似乎不錯。

原PO並說自己未婚租屋，存款約有100萬，無需給父母孝親費，想改當約聘僱人員的原因在於最近身體出狀況了，「加上工作壓力，每天上班都覺得好痛苦，覺得好累想休息」。原PO因此上網求助，「當約聘僱人員是否比正職好呢？」、「想請問有選擇這樣一條路的前輩嗎？」

文章一出，即引發網友討論，多數人認為改當約聘人員並非好選擇，「都有勇氣放棄公職了，直接找外企不就好了，還待在那個爛地方幹嘛」、「你累的話，應該是選擇商調單位」、「換成約聘沒有辦法改善你現在的狀態」、「絕對不要」、「正職有擺爛的權利，你如果職等太低就重考換個單位」。

有網友更指出約聘人員沒有原PO想的那麼好，「約聘要做到那樣，得是關係戶」、「當約聘僱要有背景或靠山，才能爽過」、「約聘事情明明超多，領最低薪，做最多的事……沒靠山根本看遍人間疾苦，很可悲，而且現在福利超少，不要作賤自己」、「約聘如果沒背景，工作量應該不亞於你的現職。若以身分和背景劃分四大類，越往下工作量和鳥事大部分只會越多：1.正職有背景；2.約聘有背景；3.正職沒背景；4.約聘沒背景」。

但也有過來人分享經驗，認為沒那麼糟，「特考正職分發後兩個月因為職場文化不適應+做到身體出狀況，直接離職。後來去應徵另一個地方的約聘，因為有採計學歷，薪水反而比前一份還高，職場風氣友善，可以準時上下班，業務是有興趣的，專業也有受到尊重，目前做到第三年了」。