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高二起「雙主修」 應屆考上警專

聯合報／ 本報記者陳宛茜
為了考上警專，石睿璿從高二開始過著雙主修的學生生活。圖／石睿璿提供
為了考上警專，石睿璿從高二開始過著雙主修的學生生活。圖／石睿璿提供

一般學生要到大學才會有雙主修，但為了考上警專，石睿璿卻從高二便開始過著「雙主修」的學生生活，一邊念商科專業科目，一邊念考警專的必考科目，今年考上警專乙組行政警察科，寫下「應屆考取」的漂亮成績。回顧高中三年的備考過程，他在壓力與孤獨中奮力向前，他建議考生，不要管旁人眼光與流言蜚語，只要立定目標、當孤鳥也沒什麼好怕。

當警察是石睿璿從小的夢想，但因會考成績不理想，考上國立高中的商業科，高二起就必須修讀本科的專業科目，跟考警專的必考科目國文、數學、歷史地理等截然不同，等於從高二起就要雙主修。

石睿璿在高三那年針對警專科目全力以赴，他感謝老師包容。然而在同儕中他成為孤鳥，同學準備統測時他無法融入。老師告訴他「強者都是孤獨的」，雖然不認為自己是強者，只是「認真的方法不一樣」，但因此釋懷。

談到讀書祕訣，石睿璿建議考生要「對症下藥、集中火力」，針對考試最重要的部分準備。比方警專考試最重要的是國文和英文，他便集中火力。近五年考古題他每份都刷三次。

備考最後一年，石睿璿每天放學就衝補習班，一直待到打烊。考前兩三周，他感到自已像是「滿到無法再下載的ＵＳＢ」，什麼都無法吸收。他回到國中母校打籃球、返回國小母校幫忙帶學弟妹，「兩三天完全沒碰書本卻感到快樂」，再次拿起書本又找到衝刺的動力。

孤獨 會考 統測 警察

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