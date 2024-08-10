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有牌會計師！妹子任公職3年想跳槽業界 網搖頭：入職4年沒加過薪

聯合新聞網／ 綜合報導
一位在公家單位擔任會計的網友猶豫，自己是否該離職到業界闖闖。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位在公家單位擔任會計的網友猶豫，自己是否該離職到業界闖闖。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

許多人嚮往公職穩定的工作環境，但也有人上榜後才發現自己不適合。一位在公家單位從事會計的網友發文表示，最近看著身邊同事每天為了工作忙碌，讓她猶豫是否要趁著年輕，跳槽到業界當會計，認為公職不是她想要的生活，同時也想爭取更高的薪資報酬。有網友勸原PO深思後再決定「外面其實也是很黑暗的，而且薪資非常非常低」，但也有人認為若自身條件不錯就值得一試。

原PO在Dcard上以「要繼續待在公職會計嗎」為題發文表示，她在中央一級機關擔任會計近3年。然而，最近看著周遭職等更高的同事每天為公文忙碌，還要回覆審計主總各種審核通知及審核報告，她察覺這並非自己想要的生活，開始猶豫是否要離職

原PO表示，她今年25歲，除了有會計師執照外，多益成績也有850分，想趁著年輕到民營企業當會計，希望有機會爭取更高的薪資福利，但又擔心自己是不是把業界想得太美好，而放大了公職的缺點。

有網友勸原PO三思後再做決定，指出民營企業的會計同樣不好當，「外面會計的薪水也沒妳想像中那麽好吧，就算當上會計師，隨之而來的也有法律責任在」、「我也是高考會計，雖然我現在也是很忙，但是外面真的不是普通的爛」、「建設公司會計，四年前入職30-35k，現在一模一樣，四年從不調薪」、「你是打算去事務所賣肝嗎？不是不行，只是你要有生活品質大惡化好幾年的心理準備喔」、「去外面看到低薪妄想請有經驗就知道了」。

不過也有人認為原PO的條件不錯，可以到業界闖闖，「你還年輕，可以趁機出去看看，反正現在錄取率這麼高，真的不適應，頂多再考回來而已」、「公職只贏在起薪而已，公司會計成長幅度較大。你如果學歷好、英文好、有牌，說真的也不一定要去事務所賣肝，看過很多出路不錯的」、「有照可以試試，前提是台北市、園區或外商上班」。

也有人建議，若覺得現職很累，可以考慮調單位而非離職，「找分會計這種小機關，做起來真的是天堂，看守所或者分局都是」、「中央一級機關比較忙，建議商調至三、四級機關，較不忙」、「既然都在忙審計部主總的東西，不如商調過去當監督者？」。

公務員 會計師 薪資 離職

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